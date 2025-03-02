Що можна їсти у Великий піст 2025: основні правила

Великий піст вважається найважливішим і найсуворішим у християнстві. Він триває протягом 48 днів перед Великоднем.

У цей час люди очищають свої душі за допомогою молитви, а тіла – через обмеження в харчуванні. Віряни проявляють силу волі та зміцнюють дух, намагаючись їсти різноманітні пісні страви. Які продукти дозволяється вживати під час Великого посту – розповідає 24 Канал.

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Що можна їсти у Великий піст

Основу пісного харчування складають овочі та фрукти, що містять необхідні для організму вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Так, вірянам можна їсти капусту, моркву, буряк, картоплю, цибулю, часник тощо. Також корисними є заморожені або сушені фрукти, які зберігають багато поживних речовин.

Крім цього, християнам варто звернути свою увагу на каші, адже це чудове джерело енергії та корисних вуглеводів. У Великий піст дозволяється вживати гречку, рис, вівсянку, але без молока, пшоно, перловку, булгур тощо. Ці крупи можна варити на воді, додавати до овочів або поєднувати з грибами. Водночас християнам слід додати до свого раціону бобові, а саме горох, квасолю, сочевицю, сою та нут. Вони містять багато білка, тому гарно замінюють м'ясо та насичують організм. Бобові можна додавати в супи, салати або готувати з них пюре та пасти, зокрема, хумус.

До того ж вірянам можна їсти хліб, приготований без продуктів тваринного походження. Під час посту особливо корисними будуть житній, цілозерновий та бездріжджовий. Християнам також дозволяється урізноманітнити свій раціон за допомогою горіхів, насіння та натуральних солодощів. Попри те, що багато десертів містять яйця та молоко, можна їсти пісні ласощі. Зокрема, мед, фініки, інжир, курагу, галетне печиво та домашні фруктові желе.

Що можна їсти у Великий піст 2025 / Фото Freepik

Що не можна їсти у Великий піст

Під час посту забороняється вживати м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу. Також слід уникати страв із тваринними жирами, зокрема випічки на вершковому маслі. Водночас вірянам варто забути на цей час про солодощі, але їх можна замінити сухофруктами, медом або галетним печивом.

У перший день посту та у Велику п'ятницю діють найсуворіші обмеження, адже тоді забороняється будь-яка їжа. В інші дні режим харчування варіюється: у понеділок, середу та п’ятницю дозволяються хліб, овочі, фрукти та компот, а у вівторок і четвер – гаряча їжа без олії.