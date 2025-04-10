Вербна неділя 2025: що це за свято та коли його відзначають

Вже за кілька днів українці святкуватимуть Вербницю. Вона щорічно припадає на останню неділю перед Великоднем.

Це свято пов'язане з важливою подією, яка сталася в житті Ісуса Христа. Що відомо про Вербну неділю – розповідає LifeStyle24.

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Вербна неділя 2025: що це за свято

Напередодні Ісус Христос воскресив свого друга, праведного Лазаря, який помер через хворобу. Після цього Син Божий вирушив на віслюку до Єрусалима. Чутки про порятунок Лазаря поширилися багатьма містами, тому народ вирішив радісно зустріти Спасителя. Коли Ісус увійшов у Єрусалим, то люди вийшли Його зустріти та почали кидати Йому під ноги квіти й пальмові гілки.

Втім, далеко не в усіх країнах світу ростуть пальми, тому їх з часом замінили на вербу. Що цікаво, це дерево символізує пробудження весни після зими.

У Вербну неділю віряни несуть вербові гілочки до храму для освячення. Після служби християни легенько б'ють одне одного вербою та промовляють: "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень". До того ж ці гілочки заведено зберігати вдома, біля ікон, протягом року. Так, наші предки робили це для того, щоб захистити себе від негараздів.

Вербна неділя 2025 / Фото Freepik

Коли Вербна неділя у 2025 році

Вербну неділю традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Вперше за 8 років греко-католики та православні християни святкуватимуть Воскресіння Христове разом 20 квітня.

Водночас Вербниця цьогоріч припадає на 7 днів раніше – 13 квітня.