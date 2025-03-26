Ніколи не виходять з моди: 8 відомих імен, які підходять кожній дівчинці

Не завжди буває легко під час вибору імені для дитини. Це велика відповідальність, адже воно не лише визначає, як до малюка звертатимуться все життя, а й може вплинути на його долю.

Деякі варіанти зберігають популярність упродовж століть і залишаються досить універсальними. LifeStyle24 з посиланням на Як звати підготував добірку відомих імен для дівчаток. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків доньок.

Не пропустіть Належали богам і героям: 12 біблійних і міфологічних імен, які майже зникли

Добірка відомих імен для дівчаток

Злата

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "золота". Такі жінки вміють бачити красу в дрібницях та полюбляють мистецтво. Власниці цього імені – щирі та відкриті особистості.

Софія

Це ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "мудрість". Його представниці мають гарну інтуїцію та можуть швидко ухвалити важливі рішення. Софії – розумні та відповідальні жінки.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. У сучасному світі власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу.

Марія

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Його представниці здатні зарядити життєрадісністю усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити.

Відомі імена для дівчинки / Фото Freepik

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови та означає "переможниця". У минулому так називали лише людей, які були наближені до церкви. Представниці цього імені відрізняються волелюбністю і силою.

Олександра

Ім'я Олександра походить зі Стародавньої Греції та означає "захисниця". Такі жінки не бояться брати відповідальність і часто стають опорою для своїх близьких. Олександрам легко досягти успіху в будь-якій сфері, адже вони відзначаються гострим розумом.

Катерина

Це ім'я походить з грецької мови та трактується як "чиста" та "непорочна". Власниці цього імені ніколи не відмовляють у допомозі, тому до них часто приходять за порадою. Катерини відзначаються стриманістю та прагненням пізнати світ.

Дарина

Таке ім'я має слов'янське походження та означає "дарована Богом". Його представниці легко знаходять спільну мову з людьми та мають велике коло спілкування. Такі дівчата дуже допитливі, тому полюбляють дізнаватися щось нове.

Якими трендовими іменами можна назвати дівчинку

Протягом останніх років дуже популярними є імена англійського походження, які звучать стильно і сучасно. Серед найпоширеніших варіантів: Гарпер, Ейвері, Скарлетт, Луна, Аврора та Гейзел. Власниці цих імен відзначаються амбітністю, рішучістю та впевненістю, тому можуть легко притягувати людей у своє життя.