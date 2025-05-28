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28 травня, 15:33
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Що не можна робити у день Вознесіння Господнього 2025: головні заборони цього свята

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Вознесіння Господнє 2025 року припадає на 29 травня.
  • У цей день дотримуються важливих заборон, щоб не притягнути біду в родину.

Цьогоріч 29 травня українці святкують Вознесіння Господнє. У це свято діють важливі заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біди.

Зазвичай свято Вознесіння Господнього припадає на 40-й день після Воскресіння Христового. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити у Вознесіння Господнє 2025

  • Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
  • Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
  • Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
  • Не можна стригти волосся та нігті.
  • Не варто мати справу з шерстю та торкатися вовняних ниток.
  • Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.
  • Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.
  • Не можна одружуватися та справляти весілля.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не слід відвідувати кладовища та згадувати померлих.

Вознесіння Господнє 2025 / Фото Pinterest

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні зібрати росу, то вона зможе вилікувати хворих і подарувати молодим дівчатам красу.
  • Якщо на Вознесіння Господнє піде дощ, то влітку часто буде негода.
  • Якщо сьогодні надворі тепло, то така ж погода буде і в червні.
  • Якщо у цей день піти купатися до річки, то будете здоровими весь рік.
  • Якщо почуєте грім, то очікувати гарного врожаю не варто.
  • Якщо надворі сонячно, то цьогоріч буде рясний врожай.
  • Якщо допомогти нужденному у цей день, то цілий рік не матимете жодних фінансових труднощів.