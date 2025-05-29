Сьогодні – Вознесіння Господнє 2025: історія та традиції свята

Сьогодні, 29 травня, віряни святкують одне з найголовніших церковних свят – Вознесіння Господнє. Традиційно воно припадає на сороковий день після Великодня.

Про традиції, звичаї та історію цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

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Традиції та звичаї у день Вознесіння Господнього 2025

У Вознесіння Господнє люди обов'язково йдуть до церкви. Вважається, що у цей день Господь чує молитви та прохання усіх вірян, тому важливо звертатися до Ісуса Христа щиро. Водночас вірянам варто присвятити час благодійності та допомагати нужденним. Кажуть, що цього дня Господь ходить вулицями в образі жебрака, тому не слід відмовляти бідним.

Що цікаво, у день Вознесіння Господнього віряни припиняють вітатися "Христос Воскрес!" й повертаються до традиційного вітання "Слава Ісусу Христу!".

В Україні у цей день також заведено випікати "драбинки" – обрядове печиво у формі східців, які символізують шлях Ісуса на небеса. Люди вірили, що саме цього дня земля "відпочиває", тому не працювали на полі й не займалися важкою фізичною працею. У деяких українських селах також існувала традиція вивішувати на дверях зелень або квіти на знак Божого благословення.

Вознесіння Господнє / Фото Pinterest

Вознесіння Господнє 2025: історія свята

Згідно з Євангелієм, у цей день Ісус Христос з'явився апостолам після Свого Воскресіння. Він зібрав усіх своїх учнів на горі Елеон, де благословив їх. Після цього Спаситель піднявся на небеса, завершивши земний шлях.

Через деякий час до апостолів прийшли два ангели, які розповіли, що Христос повернеться ще раз. Саме тому Вознесіння Господнє символізує перемогу життя над смертю та надію на Його майбутнє повернення.