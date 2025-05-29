LifeStyle24 підготував гарні привітання у картинках і прозі зі святом Вознесіння Господнього. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете підняти настрій у цей день.

Цікаво Сьогодні – Вознесіння Господнє 2025: історія та традиції свята

Привітання з Вознесінням Господнім 2025: картинки й проза

З Вознесінням Господнім! Хай свято принесе душевне оновлення й тепло у дім, зміцнить віру й подарує надію. Нехай Господь щедро благословляє кожного з вас, дарує мир, здоров'я та щастя.

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас із Вознесінням Господнім! У цей особливий день хочеться лише одного – щоб ви були щасливі. Щоб душа була спокійна, щоб був мир в Україні, а кожен день починався з віри й любові. Я дуже вас ціную, люблю, і прошу в Господа сили для вас, здоров'я, світла на кожну життєву стежку. Нехай у нашій родині завжди буде Божа благодать – у словах, у діях, у поглядах.

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі святом Вознесіння Господнього! Хай серце буде наповнене вірою, надією та любов'ю, і в кожному дні буде щось світле, щире й радісне, а ми завжди залишатимемося опорою одне для одного.

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Мир вашому дому, нехай віра і любов гріють і оберігають серця близьких та дорогих серцю людей. Нехай в небі завжди світить зірка, яка освітлює дорогу і направляє на істинний шлях. Всіх благ і процвітання! З Вознесінням Господнім!

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Господь піднявся в небеса і подарував нам надію на щастя й світле майбутнє. Нехай Він береже тебе згори, нехай кожна молитва, сказана твоїм серцем, буде почута. Зі святом!

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Вознесінням! Нехай Господь охороняє вашу сім'ю від зла і негоди і дарує вам добробуту, любов і благодать. Нехай на серці буде світло і спокійно, кожен день приносить радість і позитив.

Привітання з Вознесінням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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У свято Вознесіння Господнього хочу побажати миру і добра, усмішок і радості, щастя і натхнення. Нехай кожен день, посланий Богом, підносить тебе до висот відради, любові та краси!