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2 липня, 12:50
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Від лаконічних до душевних: 10 красивих варіантів, як підписати листівку з днем народження

Влада Пономарьова

Знайти ідеальний подарунок для іменинника – лише половина справи, адже саме теплі слова на листівці створюють ту саму магію свята. Однак часто в найвідповідальніший момент усі правильні слова просто вилітають з голови, через що доводиться казати стандартну фразу "бажаю щастя та здоров'я".

Щоб ви не витрачали години на роздуми, 24 Канал зібрав добірку зворушливих та лаконічних варіантів підпису, які розтоплять серце іменинника й зроблять ваше привітання незабутнім.

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Як красиво підписати листівку з днем народження?

Підписи для близьких і друзів

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Нехай цей рік життя буде схожим на твою улюблену пісню – яскравим, натхненним і таким, що викликає усмішку. З днем народження! Сяй яскраво!

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Бажаю тобі стільки щасливих моментів, скільки зірок на небі, і стільки затишку, скільки в найтепліших обіймах. Дякую, що прикрашаєш цей світ своєю присутністю. Зі святом!

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Нехай кожен день приносить нові приводи для радості, неймовірні подорожі та натхнення для втілення найсміливіших мрій. З днем народження!

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Більше подорожей, красивих світанків, затишних вечорів і здійснених мрій. Нехай твоя особиста історія буде захопливою. З днем народження!

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З днем народження! Живи на повну, люби всім серцем і колекціонуй лише щасливі моменти. Ти заслуговуєш на все найкраще.

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Нехай твоє життя буде наповнене тим, що не купиш за гроші: щирим сміхом, вірними друзями, душевним спокоєм та моментами чистого щастя. З днем народження!

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Нехай навколо тебе завжди буде краса, гармонія та люди, які тебе надихають. Квітни й насолоджуйся кожною миттю!

Привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

Короткі та лаконічні підписи

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З днем народження! Нехай усе задумане вдається легко та красиво.

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Сяй, мрій, надихай! З днем народження!

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Бажаю безмежного щастя, внутрішнього спокою та щоденних маленьких див. Зі святом!

Привітання з днем народження / Колаж 24 Каналу

Нагадаємо, що наша редакція вже публікувала привітання для мами на кожен день.

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