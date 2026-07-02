Чтобы вам не пришлось часами ломать голову, 24 Канал собрал подборку трогательных и лаконичных вариантов подписей, которые растопят сердце именинника и сделают ваше поздравление незабываемым.

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Как красиво подписать открытку с днем рождения?

Подписи для близких и друзей

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Пусть этот год жизни будет похож на твою любимую песню – ярким, вдохновенным и вызывающим улыбку. С днем рождения! Сияй ярко!

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Желаю тебе столько счастливых моментов, сколько звезд на небе, и столько уюта, сколько в самых теплых объятиях. Спасибо, что украшаешь этот мир своим присутствием. С праздником!

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Пусть каждый день приносит новые поводы для радости, невероятные путешествия и вдохновение для воплощения самых смелых мечтаний. С днем рождения!

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Больше путешествий, красивых рассветов, уютных вечеров и сбывшихся мечтаний. Пусть твоя личная история будет увлекательной. С днем рождения!

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С днем рождения! Живи на полную, люби всем сердцем и собирай только счастливые моменты. Ты заслуживаешь всего самого лучшего.

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Пусть твоя жизнь будет наполнена тем, что не купишь за деньги: искренним смехом, верными друзьями, душевным спокойствием и моментами чистого счастья. С днем рождения!

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Пусть вокруг тебя всегда будет красота, гармония и люди, которые тебя вдохновляют. Расцветай и наслаждайся каждым мгновением!

Поздравления с днем рождения / Коллаж 24 Канала

Краткие и лаконичные подписи

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С днем рождения! Пусть все задуманное удается легко и красиво.

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Сияй, мечтай, вдохновляй! С днем рождения!

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Желаю безграничного счастья, внутреннего спокойствия и ежедневных маленьких чудес. С праздником!

Поздравления с днем рождения / Коллаж 24 Канала

Напомним, что наша редакция уже публиковала поздравления для мамы на каждый день.