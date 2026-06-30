Неожиданное, искреннее "спасибо" или короткое "люблю" посреди рабочей недели способны зарядить маму энергией и подарить ей улыбку на весь день. 24 Канал собрал трогательную подборку поздравлений и теплых слов, которые можно отправить самому близкому человеку сегодня, завтра или в любой другой день.

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Короткие и нежные поздравления для мамы

Мамочка, просто хочу напомнить, как сильно я тебя люблю! Спасибо, что ты есть. Хорошего тебе дня!

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Моя родная, пусть этот день принесёт тебе столько же тепла и радости, сколько ты каждый день даришь мне. Обнимаю!

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Мамочка, ты самая лучшая в мире, и я невероятно благодарен (благодарна) за всё, что ты для меня делаешь.

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Мамочка, лови мой виртуальный поцелуй! Пусть твой день сегодня будет наполнен только приятными сюрпризами и хорошим настроением!

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Ты – мой главный повод улыбнуться с утра. Спасибо, что ты у меня есть, лучшая мама в мире! Хорошего дня!

Поздравления для мамы на каждый день / Коллаж 24 Канала

Теплые и душевные поздравления для мамы

Мамочка, сегодня обычный день, но для меня каждый день особенный, потому что в моей жизни есть ты. Спасибо за твою безграничную поддержку, за твои нежные руки и мудрые советы. Будь, пожалуйста, счастливой и здоровой – это для меня самое главное. Обнимаю крепко-крепко!

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Моя родная мамочка! Хочу просто так поблагодарить тебя за твое большое и доброе сердце. Ты – мое солнышко, которое согревает даже в самые пасмурные дни. Пусть сегодняшний день подарит тебе много поводов для улыбки, вкусный кофе и приятные новости. Люблю тебя!

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Мамочка, я часто погружаюсь в повседневные дела и забываю сказать самое важное. Спасибо тебе за твою бесконечную заботу и за то, что твой дом всегда остаётся для меня самым уютным местом на земле. Пусть твои глаза никогда не знают слёз, а сердце будет спокойным. Обнимаю тебя очень крепко!

Поздравления для мамы на каждый день / Коллаж 24 Канала

Трогательные и эмоциональные поздравления для мамы

Мама, ты – мое надежное убежище и мой лучший друг. Спасибо, что всегда веришь в меня, даже когда я сам(а) сомневаюсь. Желаю тебе сегодня душевного покоя и легкого, приятного дня.

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Говорят, что ангелы-хранители невидимы, но я своего вижу каждый день – это ты, мамочка. Пусть судьба бережет тебя, так же как ты бережешь меня. Хорошего дня!

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Мама, с годами я всё больше понимаю, сколько сил, любви и терпения ты вложила в меня. Будь всегда счастливой, улыбайся чаще и помни, что ты – моё самое большое богатство.

Недавно наша редакция готовила поздравления в картинках, прозе и стихах для пап.