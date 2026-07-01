24 Канал подготовил подборку искренних, теплых и оригинальных поздравлений с днем рождения для брата, которые помогут передать вашу заботу даже на расстоянии. Выбирайте пожелания из списка и подарите хорошее настроение родному человеку.

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Красивые поздравления с днем рождения брату: картинки, проза и стихи

С днем рождения, брат! Я желаю тебе быть сильным, уверенным, смелым, решительным, бодрым, неутомимым, веселым. Желаю с каждым днем добавлять ярких красок в свою жизнь. Желаю всегда иметь возможность делать все, что нравится. Желаю верной любви, верной дружбы и верного курса к успеху!

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Дорогой брат, с радостью в сердце поздравляю тебя с днем рождения! Хочется пожелать очень многого, но скажу только самое важное. Пусть твое здоровье крепнет с каждым днем, а настроение будет на высоте! Пусть всегда будут силы и вдохновение, даже в трудные жизненные моменты. Пусть верные друзья всегда окружают тебя, а любовь никогда не покидает твое сердце. А все остальное ты и сам себе сможешь позволить, ведь ты – самый лучший! С днем рождения, брат!

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Братуха, бажаю здоров'я і сили,

Щоб зорі удачі для тебе світили.

Наснаги, терпіння та грошей доволі,

Відпусток цікавих, звичайно, на морі.

Кар'єри відмінної, втоми не знати,

Не падати духом, надій не втрачати,

Завжди мати прагнення до перемог.

Все краще в житті хай дає тобі Бог!

***

Вітаю, братику, зі святом!

Щасливим будь і будь багатим.

Успішним будь у справах всіх

І досягай цілей своїх.

Хай доля радує у всьому,

Тепло прийде до твого дому.

Здоров'я я тобі бажаю.

З днем народження вітаю!

Поздравление с днем рождения для брата / Коллаж 24 Канала

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Брат, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю уверенно идти по жизни, сохраняя светлые воспоминания и надеясь на все хорошее. Пусть тебе во всем сопутствует удача, пусть бодрость сил и хорошее настроение никогда не покидают тебя.

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Желаю тебе, брат, большого счастья и крепкого здоровья. Желаю, чтобы на твоем жизненном пути всегда царили любовь, согласие, надежда и вера в лучшее. Светлого тебе будущего и радости. Пусть твои ежедневные поступки будут наполнены правдивостью, добром и любовью к тому делу, которым ты занимаешься. И хочется еще раз в день твоего рождения напомнить, что я по-настоящему искренне ценю, уважаю и люблю тебя.

Поздравление с днем рождения для брата / Коллаж 24 Канала

***

Братику милий, щиро вітаю!

У твій день народження щастя бажаю!

Хай тобі зорі удачі сіяють,

Люди за вдачу тебе поважають.

Доля твоя хай красивою буде,

І щоб щастило у всьому і всюди

Усмішок, радості, успіхів, мрій,

Здійснення всіх сподівань і надій!

***

З днем народження, мій брате!

Будь здоровим і багатим,

Будь щасливим і коханим,

Будь найкращим, незрівнянним.

Хай таланить тобі всюди,

Хай тебе шанують люди,

Хай збуваються всі мрії,

Розквітають хай надії!

Для написания материала использованы источники: "Поздравок" и "Побажайко".