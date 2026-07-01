24 Канал підготував добірку щирих, теплих та оригінальних привітань з днем народження для брата, які допоможуть передати вашу турботу навіть на відстані. Обирайте побажання зі списку та подаруйте гарний настрій рідній людині.

Дивіться також Для найріднішої мами: щирі привітання у прозі та картинках на кожен день

Гарні привітання з днем народження брату: картинки, проза й вірші

З днем народження, брате! Я бажаю тобі бути сильним, впевненим, сміливим, рішучим, бадьорим, невтомним, веселим. Бажаю з кожним днем додавати яскравих барв у своє життя. Бажаю завжди мати можливість робити все, що подобається. Бажаю вірної любові, вірної дружби та вірного курсу до успіху!

***

Дорогий брат, я із радістю на серці вітаю тебе з днем народження! Хочеться побажати дуже багато всього, але скажу тільки найважливіше. Нехай буде твоє здоров'я міцнішати з кожним днем, а настрій буде на висоті! Нехай завжди будуть сили та наснага, навіть у важку життєву мить. Нехай вірні друзі завжди оточують тебе, а кохання ніколи не покидає твого серця. А все інше ти й сам собі зможеш дозволити, бо ти – найкращий! З днем народження, брате!

***

Братуха, бажаю здоров'я і сили,

Щоб зорі удачі для тебе світили.

Наснаги, терпіння та грошей доволі,

Відпусток цікавих, звичайно, на морі.

Кар'єри відмінної, втоми не знати,

Не падати духом, надій не втрачати,

Завжди мати прагнення до перемог.

Все краще в житті хай дає тобі Бог!

***

Вітаю, братику, зі святом!

Щасливим будь і будь багатим.

Успішним будь у справах всіх

І досягай цілей своїх.

Хай доля радує у всьому,

Тепло прийде до твого дому.

Здоров'я я тобі бажаю.

З днем народження вітаю!

Привітання з днем народження для брата / Колаж 24 Каналу

***

Брате, я тебе вітаю з днем народження! Бажаю впевнено йти по життю, зберігаючи світлі спогади та сподіваючись на все добре. Нехай тобі у всьому щастить, нехай бадьорість сил та добрий настрій тебе ніколи не залишають.

***

Бажаю тобі, брате, великого щастя та міцного здоров'я. Бажаю, щоб на твоєму життєвому шляху завжди майоріли кохання, злагода, надія та віра в найкраще. Світлого тобі майбутнього та радості. Хай щоденні твої вчинки будуть наповнені правдивістю, добром і любов'ю до того діла, з яким ти маєш справу. І хочеться ще раз в день твого народження нагадати, що я по-справжньому щиро ціную, поважаю і люблю тебе.

Привітання з днем народження для брата / Колаж 24 Каналу

***

Братику милий, щиро вітаю!

У твій день народження щастя бажаю!

Хай тобі зорі удачі сіяють,

Люди за вдачу тебе поважають.

Доля твоя хай красивою буде,

І щоб щастило у всьому і всюди

Усмішок, радості, успіхів, мрій,

Здійснення всіх сподівань і надій!

***

З днем народження, мій брате!

Будь здоровим і багатим,

Будь щасливим і коханим,

Будь найкращим, незрівнянним.

Хай таланить тобі всюди,

Хай тебе шанують люди,

Хай збуваються всі мрії,

Розквітають хай надії!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.