Великий піст 2025: в чому його мета і як правильно постити

У 2025 році Великий піст розпочинається 3 березня та завершується 19 квітня. Протягом 48 днів віряни дотримуються харчових обмежень, зокрема не вживають молочні та м'ясні продукти.

24 Канал поговорив зі священником Православної церкви України Михайлом Омеляном, щоб дізнатися мету Великого посту і як правильно постити. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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У чому суть Великого посту

Великий піст символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі й готує вірян до найважливішого християнського свята – Великодня. Однак Чотиридесятниця означає не лише утримання від їжі, а й особливий стан душі, який вимагає спокою, добра та милосердя.

Якби піст означав лише обмеження в їжі, тоді, як каже святий Йоганн Дамаскин, були б святими корови, бо вони їдять тільки траву,

– зазначив Михайло Омелян.

За словами священника ПЦУ, піст – це добровільне самообмеження людини на певний період від усього зайвого, що відвертає її та негативно впливає на неї. Так, віряни вдосконалюються духовно і тілесно. Крім цього, під час посту християни очищають свої душі від гріхів, що дозволяє ще більше наблизитися до Господа.

У чому суть Великого посту / Фото Freepik

Як правильно дотримуватися посту

Чотиридесятницю не можна називати списком заборон, адже це шлях до духовного вдосконалення. Головна мета посту – навчитися контролювати свої бажання, очистити розум і серце від злості, заздрості та інших гріховних думок.

У Великий піст церква закликає дотримуватися посту всім. Звичайно, що кожен це повинен робити відповідно до своїх можливостей. Хтось відмовляється від певної їжі, а хтось – від поганих звичок: куріння чи алкоголю. Чітких приписів немає від чого людині треба відмовитися, адже кожен має визначитися сам,

– зауважив священник.

Важливо зазначити, що посту можуть не дотримуватися діти, літні та хворі люди, яким обмеження в їжі можуть зашкодити. До того ж не слід постити вагітним, бездомним, людям, які перебувають у подорожі, та тим, хто займається важкою фізичною працею.