Розчулять до сліз: зворушливі привітання з днем народження для жінки у словах і картинках

У свій день народження кожна жінка підсвідомо чекає на маленьке диво. Квіти зів'януть, подарунки з часом забудуться, але емоції, які ви подаруєте своїми словами, залишаться в її серці назавжди.

Наша редакція зібрала для вас унікальну добірку побажань, які здатні розтопити будь-яке серце. Пам'ятайте, що головний секрет зворушливого привітання – це щирість. Не бійтеся бути емоційними, адже жінки тонко відчувають фальш і неймовірно цінують справжність. Обирайте привітання з переліку серцем, додавайте до них краплю власних спогадів і готуйте хустинки, бо ці слова точно розчулять іменинницю до сліз.

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Привітання з днем народження, які розчулять до сліз: картинки, проза й вірші

З днем ​​народження! Нехай твоє життя буде схожим на світанок біля моря – спокійне, красиве і наповнене світлом. Бажаю тобі сил долати будь-які труднощі, мудрості ухвалювати важливі рішення та сміливості обирати себе та своє щастя. Нехай кожен день приносить привід дякувати життю, а поряд завжди будуть люди, які люблять тебе щиро І всім серцем.

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Сьогодні хочеться побажати тобі такого життя, про яке мріють у найкрасивіших романах: із щирим коханням, щасливими зустрічами, затишними вечорами та моментами, від яких завмирає серце. Нехай у твоїй душі завжди звучить музика радості, а очі сяють так яскраво, як сяють лише очі щасливої ​​людини. Бажаю тобі натхнення, гармонії, виконання бажань та відчуття, що все найпрекрасніше ще попереду.

Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу

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Вітаю прекрасну, сміливу, сучасну,

Найкращу у світі, чарівну й вродливу!

Хай світить тобі завжди сонечко ясне,

Щоб ти розквітала, всім людям на диво!

Була щоб здорова, усміхнена, мила,

Кохана, єдина, а також щаслива!

***

З днем народження, хороша і чудова!

Будь щаслива і весела, і здорова,

Будь чарівна, загадкова і кохана,

Будь жадана, і як сонце, незрівнянна.

Мрія хай тебе до неба підіймає,

Щастя я тобі жіночого бажаю,

Хай отримаєш усе, що тільки хочеш,

Наче зіроньки, хай сяють твої очі!

Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу

***

Нехай у цей день доля подарує тобі відчуття справжнього дива. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце любові, натхнення, подорожей, теплих розмов і тихого щастя. Нехай твоя жіночність і внутрішня сила допомагають долати будь-які перепони, а серце ніколи не втомлюється вірити у краще. Залишайся такою ж прекрасною, щирою та неповторною.

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З днем ​​народження! Бажаю тобі жити не поспішаючи, насолоджуючись кожним моментом, кожним сонячним ранком і кожним добрим словом. Нехай у твоєму житті буде більше зустрічей, які змінюють все на краще, більше днів, коли хочеться посміхатися без причини, і більше людей, поряд із якими спокійно та тепло. Нехай щастя стане твоїм постійним станом, а кохання – надійним будинком для твого серця.

Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу

***

Бажаю щастя, океан любові,

Моря удачі, радості, тепла.

Озера доброти і зливи грошей,

На серці завжди квітне хай весна.

Краса і молодість хай будуть вічні,

І кожна мить приносить позитив.

Нехай не буде смутку на обличчі,

У день народження – мільйон чарівних слів!

***

Добра, любові і підтримки,

Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки

Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров'я не підводить,

Твоя нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.

Хай збудуться ці всі слова!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.