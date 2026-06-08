Наша редакция собрала для вас уникальную подборку пожеланий, которые способны растопить любое сердце. Помните, что главный секрет трогательного поздравления – это искренность. Не бойтесь быть эмоциональными, ведь женщины тонко чувствуют фальшь и невероятно ценят подлинность. Выбирайте поздравления из перечня сердцем, добавляйте к ним каплю собственных воспоминаний и готовьте платки, потому что эти слова точно растрогают именинницу до слез.
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Поздравления с днем рождения, которые растрогают до слез: картинки, проза и стихи
С днем рождения! Пусть твоя жизнь будет похожей на рассвет у моря – спокойная, красивая и наполненная светом. Желаю тебе сил преодолевать любые трудности, мудрости принимать важные решения и смелости выбирать себя и свое счастье. Пусть каждый день приносит повод благодарить жизнь, а рядом всегда будут люди, которые любят тебя искренне и всем сердцем.
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Сегодня хочется пожелать тебе такой жизни, о которой мечтают в самых красивых романах: с искренней любовью, счастливыми встречами, уютными вечерами и моментами, от которых замирает сердце. Пусть в твоей душе всегда звучит музыка радости, а глаза сияют так ярко, как сияют только глаза счастливого человека. Желаю тебе вдохновения, гармонии, исполнения желаний и ощущение, что все самое прекрасное еще впереди.
Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала
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Вітаю прекрасну, сміливу, сучасну,
Найкращу у світі, чарівну й вродливу!
Хай світить тобі завжди сонечко ясне,
Щоб ти розквітала, всім людям на диво!
Була щоб здорова, усміхнена, мила,
Кохана, єдина, а також щаслива!
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З днем народження, хороша і чудова!
Будь щаслива і весела, і здорова,
Будь чарівна, загадкова і кохана,
Будь жадана, і як сонце, незрівнянна.
Мрія хай тебе до неба підіймає,
Щастя я тобі жіночого бажаю,
Хай отримаєш усе, що тільки хочеш,
Наче зіроньки, хай сяють твої очі!
Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала
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Пусть в этот день судьба подарит тебе ощущение настоящего чуда. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место любви, вдохновения, путешествий, теплых разговоров и тихого счастья. Пусть твоя женственность и внутренняя сила помогают преодолевать любые преграды, а сердце никогда не устает верить в лучшее. Оставайся такой же прекрасной, искренней и неповторимой.
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С днем рождения! Желаю тебе жить не спеша, наслаждаясь каждым моментом, каждым солнечным утром и каждым добрым словом. Пусть в твоей жизни будет больше встреч, которые меняют все к лучшему, больше дней, когда хочется улыбаться без причины, и больше людей, рядом с которыми спокойно и тепло. Пусть счастье станет твоим постоянным состоянием, а любовь – надежным домом для твоего сердца.
Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала
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Бажаю щастя, океан любові,
Моря удачі, радості, тепла.
Озера доброти і зливи грошей,
На серці завжди квітне хай весна.
Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У день народження – мільйон чарівних слів!
***
Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!
Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.
Нехай здоров'я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,
Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.