Наша редакция собрала для вас уникальную подборку пожеланий, которые способны растопить любое сердце. Помните, что главный секрет трогательного поздравления – это искренность. Не бойтесь быть эмоциональными, ведь женщины тонко чувствуют фальшь и невероятно ценят подлинность. Выбирайте поздравления из перечня сердцем, добавляйте к ним каплю собственных воспоминаний и готовьте платки, потому что эти слова точно растрогают именинницу до слез.

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Поздравления с днем рождения, которые растрогают до слез: картинки, проза и стихи

С днем рождения! Пусть твоя жизнь будет похожей на рассвет у моря – спокойная, красивая и наполненная светом. Желаю тебе сил преодолевать любые трудности, мудрости принимать важные решения и смелости выбирать себя и свое счастье. Пусть каждый день приносит повод благодарить жизнь, а рядом всегда будут люди, которые любят тебя искренне и всем сердцем.

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Сегодня хочется пожелать тебе такой жизни, о которой мечтают в самых красивых романах: с искренней любовью, счастливыми встречами, уютными вечерами и моментами, от которых замирает сердце. Пусть в твоей душе всегда звучит музыка радости, а глаза сияют так ярко, как сияют только глаза счастливого человека. Желаю тебе вдохновения, гармонии, исполнения желаний и ощущение, что все самое прекрасное еще впереди.

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Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала

***

Вітаю прекрасну, сміливу, сучасну,

Найкращу у світі, чарівну й вродливу!

Хай світить тобі завжди сонечко ясне,

Щоб ти розквітала, всім людям на диво!

Була щоб здорова, усміхнена, мила,

Кохана, єдина, а також щаслива!

***

З днем народження, хороша і чудова!

Будь щаслива і весела, і здорова,

Будь чарівна, загадкова і кохана,

Будь жадана, і як сонце, незрівнянна.

Мрія хай тебе до неба підіймає,

Щастя я тобі жіночого бажаю,

Хай отримаєш усе, що тільки хочеш,

Наче зіроньки, хай сяють твої очі!

Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала

***

Пусть в этот день судьба подарит тебе ощущение настоящего чуда. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда находилось место любви, вдохновения, путешествий, теплых разговоров и тихого счастья. Пусть твоя женственность и внутренняя сила помогают преодолевать любые преграды, а сердце никогда не устает верить в лучшее. Оставайся такой же прекрасной, искренней и неповторимой.

***

С днем рождения! Желаю тебе жить не спеша, наслаждаясь каждым моментом, каждым солнечным утром и каждым добрым словом. Пусть в твоей жизни будет больше встреч, которые меняют все к лучшему, больше дней, когда хочется улыбаться без причины, и больше людей, рядом с которыми спокойно и тепло. Пусть счастье станет твоим постоянным состоянием, а любовь – надежным домом для твоего сердца.

Поздравление с днем рождения до слез / Коллаж 24 Канала

***

Бажаю щастя, океан любові,

Моря удачі, радості, тепла.

Озера доброти і зливи грошей,

На серці завжди квітне хай весна.

Краса і молодість хай будуть вічні,

І кожна мить приносить позитив.

Нехай не буде смутку на обличчі,

У день народження – мільйон чарівних слів!

***

Добра, любові і підтримки,

Надійних друзів у житті!

Нехай надходять без затримки

Пакунки щастя золоті.

Нехай здоров'я не підводить,

Твоя нехай цвіте краса,

Удача часто хай заходить.

Хай збудуться ці всі слова!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.