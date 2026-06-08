Наша редакція зібрала для вас унікальну добірку побажань, які здатні розтопити будь-яке серце. Пам'ятайте, що головний секрет зворушливого привітання – це щирість. Не бійтеся бути емоційними, адже жінки тонко відчувають фальш і неймовірно цінують справжність. Обирайте привітання з переліку серцем, додавайте до них краплю власних спогадів і готуйте хустинки, бо ці слова точно розчулять іменинницю до сліз.
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Привітання з днем народження, які розчулять до сліз: картинки, проза й вірші
З днем народження! Нехай твоє життя буде схожим на світанок біля моря – спокійне, красиве і наповнене світлом. Бажаю тобі сил долати будь-які труднощі, мудрості ухвалювати важливі рішення та сміливості обирати себе та своє щастя. Нехай кожен день приносить привід дякувати життю, а поряд завжди будуть люди, які люблять тебе щиро І всім серцем.
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Сьогодні хочеться побажати тобі такого життя, про яке мріють у найкрасивіших романах: із щирим коханням, щасливими зустрічами, затишними вечорами та моментами, від яких завмирає серце. Нехай у твоїй душі завжди звучить музика радості, а очі сяють так яскраво, як сяють лише очі щасливої людини. Бажаю тобі натхнення, гармонії, виконання бажань та відчуття, що все найпрекрасніше ще попереду.
Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу
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Вітаю прекрасну, сміливу, сучасну,
Найкращу у світі, чарівну й вродливу!
Хай світить тобі завжди сонечко ясне,
Щоб ти розквітала, всім людям на диво!
Була щоб здорова, усміхнена, мила,
Кохана, єдина, а також щаслива!
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З днем народження, хороша і чудова!
Будь щаслива і весела, і здорова,
Будь чарівна, загадкова і кохана,
Будь жадана, і як сонце, незрівнянна.
Мрія хай тебе до неба підіймає,
Щастя я тобі жіночого бажаю,
Хай отримаєш усе, що тільки хочеш,
Наче зіроньки, хай сяють твої очі!
Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу
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Нехай у цей день доля подарує тобі відчуття справжнього дива. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце любові, натхнення, подорожей, теплих розмов і тихого щастя. Нехай твоя жіночність і внутрішня сила допомагають долати будь-які перепони, а серце ніколи не втомлюється вірити у краще. Залишайся такою ж прекрасною, щирою та неповторною.
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З днем народження! Бажаю тобі жити не поспішаючи, насолоджуючись кожним моментом, кожним сонячним ранком і кожним добрим словом. Нехай у твоєму житті буде більше зустрічей, які змінюють все на краще, більше днів, коли хочеться посміхатися без причини, і більше людей, поряд із якими спокійно та тепло. Нехай щастя стане твоїм постійним станом, а кохання – надійним будинком для твого серця.
Привітання з днем народження до сліз / Колаж 24 Каналу
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Бажаю щастя, океан любові,
Моря удачі, радості, тепла.
Озера доброти і зливи грошей,
На серці завжди квітне хай весна.
Краса і молодість хай будуть вічні,
І кожна мить приносить позитив.
Нехай не буде смутку на обличчі,
У день народження – мільйон чарівних слів!
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Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!
Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.
Нехай здоров'я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,
Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.