Як загадати бажання на Івана Купала, щоб воно здійснилося: 4 методи, які точно допоможуть

Вже зовсім скоро настане особливий час, коли усі мрії почнуть здійснюватися. На Івана Купала заведено загадувати бажання, але не кожен знає, як це правильно зробити.

У цей день варто дотримуватися кілька важливих правил, щоб найзаповітніші мрії незабаром здійснилися. Як правильно загадати бажання на Івана Купала – розповідає LifeStyle24.

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Як загадати бажання на Івана Купала

У ніч на Івана Купала нерідко загадували бажання, зав'язуючи стрічку на дереві. Перед тим, як висловити свою мрію, важливо присвятити час роздумам про те, чого вам насправді хочеться. Зосередьтеся на тому, що для вас найважливіше, і чого ви прагнете. Далі візьміть кольорову стрічку та зав'яжіть її на міцному й розлогому дереві, думаючи про своє бажання.

Водночас існує ще один цікавий спосіб, який допоможе мрії втілитися в реальність. Для цього варто зірвати кульбабки та подути на них після того, як загадаєте власне бажання. Якщо біла "шапочка" квітки полетить, то задумане швидко здійсниться. Втім, якщо вона частково залишиться, то бажане збудеться, але не одразу. А якщо біла "шапочка" нікуди не полетіла, то варто про цю мрію забути.

Свято Івана Купала / Фото Freepik

За допомогою вінка можна також загадати своє бажання на Івана Купала. Достатньо лише зібрати польові квіти та під час плетіння подумати про власні мрії. Згідно з народними прикметами, тоді бажане обов'язково здійсниться.

Крім цього, наші предки часто дивилися на полум'я, коли загадували власні бажання. Вважалося, що вогонь, як один з символів свята Івана Купала, допоможе мріям втілитися в реальність.

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