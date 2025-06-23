В этот день стоит соблюдать несколько важных правил, чтобы самые заветные мечты вскоре осуществились. Как правильно загадать желание на Ивана Купала – рассказывает LifeStyle24.

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Как загадать желание на Ивана Купала

В ночь на Ивана Купала нередко загадывали желания, завязывая ленту на дереве. Перед тем, как выразить свою мечту, важно посвятить время размышлениям о том, чего вам на самом деле хочется. Сосредоточьтесь на том, что для вас важнее всего, и к чему вы стремитесь. Далее возьмите цветную ленту и завяжите ее на крепком и раскидистом дереве, думая о своем желании.

В то же время существует еще один интересный способ, который поможет мечте воплотиться в реальность. Для этого стоит сорвать одуванчики и подуть на них после того, как загадаете собственное желание. Если белая "шапочка" цветка полетит, то задуманное быстро осуществится. Впрочем, если она частично останется, то желаемое сбудется, но не сразу. А если белая "шапочка" никуда не полетела, то стоит об этой мечте забыть.

Праздник Ивана Купала / Фото Freepik

С помощью венка можно загадать свое желание на Ивана Купала. Достаточно лишь собрать полевые цветы и во время плетения подумать о собственных мечтах. Согласно народным приметам, тогда желаемое обязательно осуществится.

Кроме этого, наши предки часто смотрели на пламя, когда загадывали собственные желания. Считалось, что огонь, как один из символов праздника Ивана Купала, поможет мечтам воплотиться в реальность.

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о самых точных гаданиях на Ивана Купала. Они позволят каждому заглянуть в собственное будущее.