Праздник Ивана Купала состоится с 23 по 24 июня. Подробнее о самых точных гаданиях на это время – рассказывает LifeStyle24.

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Самые точные гадания на Ивана Купала 2025

Гадание на воде

После захода солнца налейте воду в глубокую тарелку. Далее четко сформулируйте собственное желание, возьмите небольшой камень в руки и бросьте его в сосуд. Затем следует посчитать количество кругов на воде, которые образуются в результате этого. Четное число будет указывать на быстрое воплощение желаний, а нечетное – будет свидетельствовать, что стоит подождать с реализацией желаний.

Гадание на зеркале

Это гадание следует проводить в темной и тихой комнате. Так, зажгите свечу и поставьте ее возле зеркала, после чего сядьте напротив него. Посмотрите в собственное отражение и следите за пламенем – если огонь начнет двигаться, то вскоре вы встретите своего будущего избранника. Важно не оборачиваться и ни в коем случае не отводить взгляд от зеркала.

Гадание на зеркале на Ивана Купала / Фото Freepik

Гадание на кольце

Для этого понадобится кольцо, которое вы часто носите в повседневной жизни. Далее возьмите стакан воды и положите туда украшение. Через некоторое время в жидкости можно будет увидеть образ будущей второй половинки.

Гадание на луковицах

Возьмите несколько луковиц и на каждой напишите любое мужское имя. Положите их в воду в ночь на Ивана Купала – и наблюдайте. Луковица, которая первой прорастет, укажет на имя будущего суженого.