Свято Івана Купала відбудеться з 23 по 24 червня. Детальніше про найточніші ворожіння на цей час – розповідає LifeStyle24.

Дивіться також 3 способи ворожіння на Івана Купала, які допоможуть дізнатися долю та ім'я майбутнього коханого

Найточніші ворожіння на Івана Купала 2025

Ворожіння на воді

Після заходу сонця налийте воду у глибоку тарілку. Далі чітко сформулюйте власне бажання, візьміть невеликий камінь у руки та киньте його в посудину. Потім слід порахувати кількість кіл на воді, які утворяться внаслідок цього. Парне число вказуватиме на швидке втілення мрій, а непарне – свідчитиме, що варто почекати з реалізацією бажань.

Ворожіння на дзеркалі

Це ворожіння варто проводити у темній і тихій кімнаті. Так, запаліть свічку та поставте її біля дзеркала, після чого сядьте навпроти нього. Подивіться у власне відображення та слідкуйте за полум'ям – якщо вогонь почне рухатися, то незабаром ви зустрінете свого майбутнього обранця. Важливо не обертатися та в жодному разі не відводити погляд від дзеркала.

Ворожіння на дзеркалі на Івана Купала / Фото Freepik

Ворожіння на каблучці

Для цього знадобиться каблучка, яку ви часто носите у повсякденному житті. Далі візьміть склянку води та покладіть туди прикрасу. Через деякий час у рідині можна буде побачити образ майбутньої другої половинки.

Ворожіння на цибулинах

Візьміть кілька цибулин і на кожній напишіть будь-яке чоловіче ім'я. Покладіть їх у воду в ніч на Івана Купала – і спостерігайте. Цибулина, яка першою проросте, вкаже на ім'я майбутнього судженого.