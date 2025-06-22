Має рекордну кількість символів: яке найдовше прізвище в Україні та хто його носій

В Україні живе чоловік, який офіційно має одне з найдовших імен та прізвищ у державі. Так, його паспортні дані складаються з максимально дозволеної кількості символів.

Про найдовше українське прізвище – детальніше розповідає LifeStyle24 з посиланням на Т1 Новини.

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Яке найдовше прізвище в Україні

Мешканець Тернополя став відомим завдяки одним із найдовших імен та прізвищ в Україні – Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Незвичайне поєднання чоловік склав самостійно, надихаючись матеріалами з Вікіпедії.

За словами українця, ідея змінити особисті дані не була спонтанною. Річ у тім, що він ухвалив таке рішення ще у 2010 році, і навіть шкодує, бо не зробив цього раніше. Як запевнив тернополянин, вибір нового імені та прізвища став проявом його особистої свободи. Адже у дитинстві батьки позбавили його права самостійно обирати, а згодом продовжували тиснути й у дорослому житті.

Чоловік зізнається, що хотів зробити ім'я ще довшим, однак технічні обмеження державного реєстру дозволяють максимум 50 символів разом із дефісами. Попри незвичність, нові паспортні дані не створюють українцю проблем, зокрема під час звернень до банківських установ. Друзі вже звикли до імені та прізвища чоловіка, хоча часто скорочують їх до Доброніка або Добронівогневладислава.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Найкоротші прізвища в Україні

Наші пращури рідко робили складні та довгі прізвища, які складно вимовити. У зв'язку з цим, пращури утворювали короткі та лаконічні родові імена.

Переважно такі прізвища складалися з двох або трьох літер. Серед найкоротших українських родових імен: Яр, Єх, Мот, Бой, Вак і Кат.