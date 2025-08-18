Яке церковне свято в понеділок, 18 серпня: з якими тваринами краще не контактувати у цей день
- 18 серпня – День пам'яті мучеників Флора і Лавра, які були каменярами та проповідували християнство.
- Народні прикмети радять не використовувати коней у роботі в цей день, а також не лихословити та не сваритися.
18 серпня в новому церковному календарі – День пам’яті мучеників Флора і Лавра. Це рідні брати-близнюки, які жили у II столітті.
У матеріалі LifeStyle 24 розповідаємо, що відомо про цих мучеників. А також, що кажуть у народі про 18 серпня.
Яке свято 18 серпня 2025 року?
Флор і Лавр – брати-близнюки, які були відомими каменярами. Їхню пам'ять вшановують 18 серпня. Вони спільно працювали над будівництвом храму, а зароблені гроші клали не у власну кишеню, а роздавали бідним та тим, хто потребував.
Обоє мучеників все своє життя проповідували християнство. За це святих братів катували, вимагаючи зректися віри, але вони залишилися непохитними. Зрештою Флора і Лавра кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі згодом було знайдено нетлінними.
Що кажуть народні приказки про 18 серпня?
У народі Флора і Лавра часто пов'язували з турботою про коней. За легендою, святі мученики вважалися їх покровителями, тому є деякі народні прикмети, яких рекомендують дотримуватись:
- Закликають не запрягати коней у роботу у цей день. Краще залишити цих тварин у спокої.
- Не можна матюкатись, лихословити.
- Не можна сваритись.
У цей день свої іменини святкують Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна. Не забудьте привітати своїх близьких!