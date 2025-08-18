У матеріалі LifeStyle 24 розповідаємо, що відомо про цих мучеників. А також, що кажуть у народі про 18 серпня.

Яке свято 18 серпня 2025 року?

Флор і Лавр – брати-близнюки, які були відомими каменярами. Їхню пам'ять вшановують 18 серпня. Вони спільно працювали над будівництвом храму, а зароблені гроші клали не у власну кишеню, а роздавали бідним та тим, хто потребував.

Обоє мучеників все своє життя проповідували християнство. За це святих братів катували, вимагаючи зректися віри, але вони залишилися непохитними. Зрештою Флора і Лавра кинули в колодязь і засипали землею. Їхні мощі згодом було знайдено нетлінними.

Що кажуть народні приказки про 18 серпня?

У народі Флора і Лавра часто пов'язували з турботою про коней. За легендою, святі мученики вважалися їх покровителями, тому є деякі народні прикмети, яких рекомендують дотримуватись:

Закликають не запрягати коней у роботу у цей день. Краще залишити цих тварин у спокої.

Не можна матюкатись, лихословити.

Не можна сваритись.

У цей день свої іменини святкують Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна. Не забудьте привітати своїх близьких!