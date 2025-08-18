В материале LifeStyle 24 рассказываем, что известно об этих мучениках. А также, что говорят в народе о 18 августа.

Какой праздник 18 августа 2025 года?

Флор и Лавр – братья-близнецы, которые были известными каменщиками. Их память чтят 18 августа. Они совместно работали над строительством храма, а заработанные деньги клали не в собственный карман, а раздавали бедным и тем, кто нуждался.

Оба мучеников всю свою жизнь проповедовали христианство. За это святых братьев пытали, требуя отречься от веры, но они остались непоколебимыми. В конце концов Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей. Их мощи впоследствии были найдены нетленными.

Что говорят народные поговорки о 18 августа?

В народе Флора и Лавра часто связывали с заботой о лошадях. По легенде, святые мученики считались их покровителями, поэтому есть некоторые народные приметы, которых рекомендуют придерживаться:

Призывают не запрягать лошадей в работу в этот день. Лучше оставить этих животных в покое.

Нельзя материться, сквернословить.

Нельзя ссориться.

В этот день свои именины празднуют Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Илларион, Лев, Макар, Михаил, Ульяна. Не забудьте поздравить своих близких!