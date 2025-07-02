Яке релігійне свято 2 липня: заборони та народні прикмети на сьогодні

2 липня – покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні. Раніше це свято відзначалося 15 липня, однак 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Влахернську церкву Богородиці збудували у 5 столітті. Вважається, що саме у храмі зберігалися риза, омофор та пояс Діви Марії. Більше про це свято, заборони та народні прикмети читайте на сайті LifeStyle 24.

Не пропустіть Календар свят на липень 2025: чи будуть українці відпочивати на День Української Державності

Свято покладання ризи Пресвятій Богородиці в Влахерні

Коли правив імператор Лев I, двоє чоловіків Галвій та Кандід подорожували Палестиною. Якось вони зупинилися у домі старої єврейки, де побачили, що в окрему кімнату, де горять свічки, приходять хворі люди. Господиня будинку згодом розповіла, що там зберігається риза Пресвятої Богородиці.

Вдавшись до хитрості, Галвій та Кандід забрали ризу та привезли її до Константинополя. Вони побудували у Влахерні невеличку церкву, де зберігали святиню. Пізніше почали ставатися чудеса, тому чоловіки розповіли про неї імператорові. Лев I наказав збудувати велику церкву, де склали ризу Пресвятої Богородиці.

Згодом святиню перенесли у нову церкву.

Важливо! Раніше ми публікували календар релігійних свят на липень 2025 року.

Що не можна робити

Краще не вирушати в далеку дорогу, інакше чекатимуть неприємності.

Заборонено лінуватися, адже відлякаєте добробут та злагоду.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, сваритися, лихословити, бути скупими.

Не можна ламати гілки берези й рубати дерево.

Жінкам слід якомога менше розмовляти, щоб не накликати нещастя.

Народні прикмети

Якщо надворі буде спекотно і ясно, то чекайте на сухе літо.

Якщо побачите жовте листя на деревах, то осінь прийде рано.

Якщо випаде дощ, то незабаром буде негода.

Що ще відзначають

Щороку 2 липня відзначається Міжнародний день спортивного журналіста. У 1924 році в Парижі була створена Міжнародна асоціація спортивної преси, яка й ініціювала це свято.