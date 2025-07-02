Влахернскую церковь Богородицы построили в 5 веке. Считается, что именно в храме хранились риза, омофор и пояс Девы Марии. Больше об этом празднике, запреты и народные приметы читайте на сайте LifeStyle 24.

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Праздник возложения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

Когда правил император Лев I, двое мужчин Галвий и Кандид путешествовали по Палестине. Как-то они остановились в доме старой еврейки, где увидели, что в отдельную комнату, где горят свечи, приходят больные люди. Хозяйка дома впоследствии рассказала, что там хранится риза Пресвятой Богородицы.

Прибегнув к хитрости, Галвий и Кандид забрали ризу и привезли ее в Константинополь. Они построили во Влахерне небольшую церковь, где хранили святыню. Позже начали происходить чудеса, поэтому мужчины рассказали о ней императору. Лев I приказал построить большую церковь, где сложили ризу Пресвятой Богородицы.

Впоследствии святыню перенесли в новую церковь.

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Что нельзя делать

Лучше не отправляться в дальнюю дорогу, иначе будут ждать неприятности.

Запрещено лениться, ведь отпугнете благополучие и согласие.

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, ссориться, сквернословить, быть скупыми.

Нельзя ломать ветви березы и рубить дерево.

Женщинам следует как можно меньше разговаривать, чтобы не навлечь несчастье.

Народные приметы

Если на улице будет жарко и ясно, то ждите сухое лето.

Если увидите желтые листья на деревьях, то осень придет рано.

Если выпадет дождь, то вскоре будет непогода.

Что еще отмечают

Каждый год 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста. В 1924 году в Париже была создана Международная ассоциация спортивной прессы, которая и инициировала этот праздник.