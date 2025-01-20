20 січня – яке церковне свято: що заборонено робити сьогодні
- 20 січня віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого, крім того, відзначається День любителів сиру та Сумний понеділок.
- У цей день не можна сваритися, лихословити, лінуватися, а також за прикметами, якщо яскраво світить сонце опівдні, весна прийде швидко.
У понеділок, 20 січня, віряни вшановують пам'ять преподобного Євтимія Великого. У цей день люди йдуть до церкви та моляться, аби святий допоміг вилікувати недуги, прийняти складне рішення чи зміцнити віру.
Наші предки у свято пекли хліб, адже вірили, що це приносить удачу. Доброю прикметою вважалося з'їсти шматочок свіжоспеченого хліба, аби бути здоровими, передає LifeStyle 24.
Актуально Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті преподобного Євтимія Великого
Євтимій Великий родом з вірменського міста Мелітині й проживав у V столітті. У його батьків довго не було дітей, тому вони пообіцяли – якщо народиться малюк, віддадуть його на служіння Богу. Врешті у пари народився син, але батько невдовзі помер, а матір виконала їхню обіцянку.
Згодом Євтимій прийняв чернецтво та отримав доручення управляти монастирем, проте вирішив його залишити. Після цього хлопець оселився в печері. За переказами, молитви святого робили чудеса.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лихословити, розпускати плітки.
- Заборонено лінуватися та відмовляти у допомозі нужденним.
- Не варто ображати людей і тварин, важко працювати.
- Не рекомендується давати та брати гроші в борг.
Народні прикмети
- Якщо опівдні яскраво світитиме сонце, весна прийде скоро.
- Південний вітер – до холодного літа.
- Якщо випаде сніг, то він буде аж до Масниці.
- Якщо буде ясно, але холодно, то чекайте на сухе літо.
Що ще відзначають
20 січня у різних країнах світу відзначається День любителів сиру. Це свято є особливим для людей, які полюбляють цей продукт. У цей день можна скушувати різні види сиру, яких є дуже багато.
Також сьогодні – Сумний понеділок, який називають найдепресивнішим днем у році. У цей день люди збираються, аби обговорити свій добробут та ментальне здоров'я.