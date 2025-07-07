7 липня – яке церковне свято: що не можна робити у цей день

Сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобних Томи й Акакія. У народі кажуть, що варто запам'ятати сон, який наснився цієї ночі, оскільки він може давати вам знак про певну проблему.

День ангела 7 липня святкують Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія. Що відомо про сьогоднішнє церковне свято, що не можна робити та які народні прикмети існують, розповість LifeStyle24.

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День пам'яті преподобних Томи й Акакія

Тома народився в Малеї у IX сторіччі. З молодого віку був хоробрим воїном і воєначальником, брав участь у битвах та був шанований серед людей. Однак згодом почав вести чернечий спосіб життя. Кажуть, що преподобний мав дар зцілення, тому до нього зверталися за допомогою хворі люди.

Життя Акакія припало на VI сторіччя. Він був послушником у монастирі, що на горі Синай. Мав терпливий та характер – протилежний своєму наставнику. Той бив преподобного, змушував багато працювати, не давав їсти. Проте чоловік переносив страждання та був вдячний Господу.

Важливо! Раніше ми публікували календар свят на липень 2025 року.

Що не можна робити

Не можна лінуватися, варто зайнятися хатніми справами.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним, сваритися, злитися.

Краще не позичати гроші, інакше накличете труднощі.

Не слід прати, адже притягнете додому злидні.

Народні прикмети

Дощ – до затяжної негоди та поганого врожаю.

Якщо павуки плестимуть павутину, готуйтеся до спеки

Сира погода – до поганого врожаю на полях.

Що ще відзначають

Щороку 7 липня відзначається День працівника природно-заповідної справи. Свято встановлено указом президента України від 18 серпня 2009 року.

Сьогодні маємо ще одне щорічне свято – Міжнародний день миру та любові. Його пов'язують з Рінго Старром – учасником гурту The Beatles, адже у 2008 році музикант ініціював рух "День народження миру і любові".