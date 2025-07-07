День ангела 7 июля празднуют Герман, Лукьян, Остап, Павел, Сергей, Евдокия, Ефросиния. Что известно о сегодняшнем церковном празднике, что нельзя делать и какие народные приметы существуют, расскажет LifeStyle24.

Кстати Календарь религиозных праздников на июль 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти преподобных Фомы и Акакия

Тома родился в Малеи в IX веке. С молодости был храбрым воином и военачальником, участвовал в битвах и был уважаемым среди людей. Однако впоследствии начал вести монашеский образ жизни. Говорят, что преподобный имел дар исцеления, поэтому к нему обращались за помощью больные люди.

Жизнь Акакия пришлась на VI столетие. Он был послушником в монастыре, что на горе Синай. Имел терпеливый и характер – противоположный своему наставнику. Тот бил преподобного, заставлял много работать, не давал есть. Однако мужчина переносил страдания и был благодарен Господу.

Важно! Ранее мы публиковали календарь праздников на июль 2025 года.

Что нельзя делать

Нельзя лениться, стоит заняться домашними делами.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся, ссориться, злиться.

Лучше не занимать деньги в долг, иначе накличете трудности.

Не следует стирать, ведь притянете домой нищету.

Народные приметы

Дождь – к затяжной непогоде и плохому урожаю.

Если пауки будут плести паутину, готовьтесь к жаре

Сырая погода – к плохому урожаю на полях.

Что еще отмечают

Ежегодно 7 июля отмечается День работника природно-заповедного дела. Праздник установлен указом президента Украины от 18 августа 2009 года.

Сегодня имеем еще один ежегодный праздник – Международный день мира и любви. Его связывают с Ринго Старром – участником группы The Beatles, ведь в 2008 году музыкант инициировал движение "День рождения мира и любви".