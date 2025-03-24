Коли не можна хрестити дитину у 2025 році: несприятливі дні

Сучасні батьки серйозно ставляться до хрещення своєї дитини. Адже воно вважається одним з найважливіших таїнств у житті християнина та символізує духовне народження.

Втім, існують певні дні, коли не варто хрестити дитину. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна хрестити дитину у 2025 році

Хрещення не можна проводити під час великих постів. Річ у тім, що ці періоди є часом покаяння та духовного очищення, тому священники можуть відмовити у проведенні таїнства. У 2025 році віряни відзначатимуть кілька таких постів:

Великий піст (з 3 березня по 19 квітня);

Успенський піст (з 1 по 14 серпня);

Різдвяний піст (з 15 листопада по 24 грудня).

Крім цього, не заведено хрестити дитину під час Страсного тижня, який передує Великодню. Протягом шести днів віряни згадують страждання Ісуса Христа, якого розіп'яли на горі Голгофі. Цьогоріч Страсний тиждень триватиме з 14 по 19 квітня.

Також хрещення не проводять у найбільші православні свята, оскільки священнослужителі зайняті святковими богослужіннями. Серед таких днів:

Різдво Христове (25 грудня);

Водохреще (6 січня);

Благовіщення (25 березня);

Великдень (20 квітня);

Вознесіння Господнє (29 травня);

Трійця (8 червня).

Водночас християнам не варто хрестити свою дитину в поминальні дні, адже ті присвячені молитвам за померлих. Натомість краще звернутися до священника й порадитися з ним стосовно дати проведення хрещення.

Якими іменами не можна хрестити дитину

За словами Олексія Філюка, священника Православної церкви України, сучасні батьки досить часто називають своїх дітей іменами, яких немає у церковному календарі.

Втім, досі існує така традиція, коли дорослі бажають, щоб малюк мав однойменного небесного покровителя. Наприклад, імена Мая та Карина не носили святі, але ці варіанти є доволі поширеними серед українців. Олексій Філюк зазначив, що звичай хрестити дітей іншими іменами – московський, оскільки в такому разі людина має два імені, але це не вважається гріховним.