Коли не можна вінчатися у 2025 році: несприятливі дати

У 2025 році чимало закоханих пар планують одружитися та повінчатися в церкві. Однак існують певні періоди, коли не варто цього робити.

Вінчання вважається одним з найважливіших таїнств у християнстві, під час якого наречені отримують церковне благословення на спільне подружнє життя. Коли не можна вінчатися у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли не можна вінчатися у 2025 році

Період посту вважається несприятливим для вінчання. Річ у тім, що тоді діють певні харчові обмеження та заборони на гучні святкування. Вірянам слід присвятити час духовному очищенню, молитві та покаянню. У 2025 році віряни дотримуватимуться суворих обмежень: у Великий піст (3 березня – 19 квітня), Петрів піст (1 – 11 липня), Успенський піст (1 – 14 серпня) і Різдвяний піст (15 листопада – 24 грудня).

Водночас священники не проводять обряд вінчання у великі релігійні свята та напередодні, оскільки християни мають зосередитися на духовному розвитку. Так, цьогоріч вірянам не варто вінчатися в такі дати:

Водохреще – 6 січня.

Стрітення Господнє – 2 лютого.

Благовіщення Пресвятої Богородиці – 25 березня.

Вербна неділя – 13 квітня.

Великдень – 20 квітня.

Вознесіння Господнє – 29 травня.

Преображення Господнє – 6 серпня.

Воздвиження Хреста Господнього – 14 вересня.

Введення в храм Пресвятої Богородиці – 21 листопада.

Різдво Христове – 25 грудня.

Також у церкві зазвичай повідомляють заздалегідь про заборонені та дозволені дні для вінчання за новоюліанським календарем.

Коли не можна вінчатися у 2025 році / Фото "20 хвилин"

Коли найкраще вінчатися у 2025 році

З огляду на всі обмеження, найкращими датами для вінчання у 2025 році будуть ті, що припадають на періоди між постами. Так, закоханим можна вінчатися після Великодня, але до початку Петрового посту, тобто з 21 квітня по 30 червня.

Водночас парам слід звернути увагу на дати, що припадають після Успенського посту, але до старту Різдвяного посту, зокрема з 15 серпня по 14 листопада. Однак важливо врахувати дні великих релігійних свят і порадитися зі священником стосовно цього.