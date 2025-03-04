Венчание считается одним из важнейших таинств в христианстве, во время которого молодожены получают церковное благословение на совместную супружескую жизнь. Когда нельзя венчаться в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Когда нельзя венчаться в 2025 году

Период поста считается неблагоприятным для венчания. Дело в том, что тогда действуют определенные пищевые ограничения и запреты на громкие празднования. Верующим следует посвятить время духовному очищению, молитве и покаянию. В 2025 году верующие будут придерживаться строгих ограничений: в Великий пост (3 марта – 19 апреля), Петров пост (1 – 11 июля), Успенский пост (1 – 14 августа) и Рождественский пост (15 ноября – 24 декабря).

В то же время священники не проводят обряд венчания в большие религиозные праздники и накануне, поскольку христиане должны сосредоточиться на духовном развитии. Так, этом году верующим не стоит венчаться в такие даты:

Крещение – 6 января.

Сретение Господне – 2 февраля.

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта.

Вербное воскресенье – 13 апреля.

Пасха – 20 апреля.

Вознесение Господне – 29 мая.

Преображение Господне – 6 августа.

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово – 25 декабря.

Также в церкви обычно сообщают заранее о запрещенных и разрешенных днях для венчания по новоюлианскому календарю.

Когда нельзя венчаться в 2025 году / Фото "20 минут"

Когда лучше всего венчаться в 2025 году

Учитывая все ограничения, лучшими датами для венчания в 2025 году будут те, что приходятся на периоды между постами. Так, влюбленным можно венчаться после Пасхи, но до начала Петрова поста, то есть с 21 апреля по 30 июня.

В то же время парам следует обратить внимание на даты, приходящиеся после Успенского поста, но до старта Рождественского поста, в частности с 15 августа по 14 ноября. Однако важно учесть дни больших религиозных праздников и посоветоваться со священником по этому поводу.