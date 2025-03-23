Найбільший шанс стати батьками сина: в які дні можна завагітніти хлопчиком

Здавна люди намагалися передбачити стать майбутньої дитини за допомогою народних прикмет і вірувань. Особливо популярною була ідея про те, що зачаття в певні дні може збільшити шанси на народження хлопчика.

Наші предки нерідко користувалися певними методами, щоб визначити стать майбутньої дитини. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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В які дні можна завагітніти хлопчиком

У народі вірили, якщо жінка завагітніє в період у період від Молодика до Повного Місяця, то в неї точно народиться син. Крім цього, згідно з повір'ями, хлопчики частіше з'являються на світ, коли зачаття відбувається в парні дати місяця.

Водночас пращури вважали, що існують "чоловічі" дні, які гарантують народження сина. До них належать: понеділок, вівторок і четвер. Що цікаво, визначити стать майбутньої дитини можна і через народний календар зачаття. За ним, є певні "чоловічі" місяці, коли ймовірність завагітніти хлопчиком збільшується в рази. Так, вважається, що зачаття сина частіше стається восени й взимку, адже в цей період чоловіки мають більше сил та енергії.

Хоча сучасна наука не підтверджує ці методи, багато людей досі слідують народним прикметам, сподіваючись, що вони допоможуть вплинути на стать майбутньої дитини.

В які дні можна завагітніти хлопчиком / Фото Freepik

Чи можна вагітним стригти волосся

Кожен хоч раз чув, що вагітним жінкам не можна стригтися до народження малюка. Наші предки намагалися якомога рідше робити стрижку в цей період, адже вважали, що позбудуться сили й здоров'я. Ба більше, пращури вірили, що коротке волосся вагітної жінки здатне змінити енергетику та навіть скоротити тривалість життя своєї майбутньої дитини.

За словами священника Православної церкви України, вірянам не варто дотримуватися забобонів. Олексій Філюк запевнив, що вагітним можна і треба стригтися та доглядати за собою, адже гігієна – не гріх.