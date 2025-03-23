Наши предки нередко пользовались определенными методами, чтобы определить пол будущего ребенка. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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В какие дни можно забеременеть мальчиком

В народе верили, если женщина забеременеет в период в период от Новолуния до Полнолуния, то у нее точно родится сын. Кроме этого, согласно поверьям, мальчики чаще появляются на свет, когда зачатие происходит в четные даты месяца.

В то же время предки считали, что существуют "мужские" дни, которые гарантируют рождение сына. К ним относятся: понедельник, вторник и четверг. Что интересно, определить пол будущего ребенка можно и через народный календарь зачатия. По нему, есть определенные "мужские" месяцы, когда вероятность забеременеть мальчиком увеличивается в разы. Так, считается, что зачатие сына чаще происходит осенью и зимой, ведь в этот период мужчины имеют больше сил и энергии.

Хотя современная наука не подтверждает эти методы, многие люди до сих пор следуют народным приметам, надеясь, что они помогут повлиять на пол будущего ребенка.

В какие дни можно забеременеть мальчиком / Фото Freepik

Можно ли беременным стричь волосы

Каждый хоть раз слышал, что беременным женщинам нельзя стричься до рождения малыша. Наши предки старались как можно реже делать стрижку в этот период, ведь считали, что лишатся силы и здоровья. Более того, предки верили, что короткие волосы беременной женщины способны изменить энергетику и даже сократить продолжительность жизни своего будущего ребенка.

По словам священника Православной церкви Украины, верующим не стоит придерживаться суеверий. Алексей Филюк заверил, что беременным можно и нужно стричься и ухаживать за собой, ведь гигиена – не грех.