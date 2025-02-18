В то же время в народе существует много суеверий, связанных с волосами. Каждый хоть раз слышал, что беременным женщинам не следует стричься до рождения малыша. Впрочем, можно ли это делать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины.

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Можно ли беременным стричь волосы

Наши предки старались как можно реже стричь свои волосы, ведь считали, что лишатся силы и здоровья. Более того, если стрижку выполняли без соблюдения определенных ритуальных действий, то жизнь человека могла стать несчастливой. Кроме этого, предки верили, что короткие волосы беременной женщины способны изменить энергетику и даже сократить продолжительность жизни своего будущего ребенка. По словам священника Православной церкви Украины, верующим не стоит придерживаться суеверий. Алексей Филюк заверил, что беременным можно и нужно стричься и ухаживать за собой, ведь гигиена – не грех.

Это какие-то выдумки. Можно и нужно стричься, мыться, ухаживать за собой, ногти стричь. Не стоит ссориться с родными из-за этого,

– отметил священник Православной церкви Украины.

Женщинам следует вести привычный образ жизни во время беременности и делать все для собственного комфорта. Главное – не навредить ребенку.

Можно ли назвать ребенка именем умершего

В древности люди старались не называть ребенка в честь живых родственников, потому что энергия имени старшего могла перейти к младшему и сократить его продолжительность жизни на земле. Впрочем, в народе считалось, что такое имя давать малышам можно, но оно не должно повторять имена родителей, дедушки с маминой стороны и бабушки с папиной стороны.

Кроме этого, предки верили, что ребенок, которого назвали в честь отца или матери, может унаследовать не только их положительные качества, но и жизненные трудности или даже болезни. Так, если папа имел сложную жизнь, то якобы те же испытания должны были бы произойти с малышом в будущем.