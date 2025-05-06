Ключ до багатства і добробуту: який символ притягує гроші

Деякі предмети здатні приваблювати удачу й щастя в оселю. Водночас певні речі можуть притягнути фінансовий добробут в дім.

В українській культурі є символ, який немов магніт привертає гроші в родину. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Який символ притягує гроші

Для наших предків підкова була не просто шматком ковкого заліза. Її асоціювали з успіхом, матеріальним достатком, силою та родючістю. Адже підкови зазвичай носили коні – тварини, що були відданими помічниками у господарстві та ознакою заможності селянина.

У давнину вірили, що цей предмет зберігає енергію сили та добробуту, тому традиційно його вішали над дверима кінцями догори. Саме в такому положенні підкова стає схожою на чашу, яка збирає та втримує багатство родини. Водночас вона слугує оберегом, не впускаючи в оселю недоброзичливих людей.

Що цікаво, раніше підкову часто дарували молодятам на весілля, щоб молоде подружжя жило довго й щасливо. До того ж в багатьох селах було заведено класти цей маленький оберіг до гаманця або носити його у вигляді прикраси, щоб притягнути гроші в дім.

Підкова притягує гроші й удачу / Фото Freepik

У які дні тижня не можна позичати гроші

Не варто давати власні кошти на початку тижня, а саме в понеділок. Річ у тім, що тоді людина ризикує привабити ще більше витрат і проблем з грошима.

Також у народі намагалися не віддавати свої фінансові збереження у вівторок і п'ятницю, щоб не залишитися в боргах та не втратити прибутки. Крім цього, згідно з прикметами, людям не слід позичати гроші в останній день місяця, бо тоді кошти більше не будуть затримуватися в гаманці.