Чи можна дарувати людині парну кількість квітів: запам'ятайте це

В Україні існує багато повір'їв, пов'язаних з квітами. Так, дехто вважає, що кількість рослин, яку збираються подарувати, може принести як щастя, так і горе.

Більшість людей все ж дотримується народних забобонів, тому серйозно ставиться до вибору квітів. Чи можна дарувати парну кількість рослин – розповідає 24 Канал.

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Чи можна дарувати парну кількість квітів

Квіти завжди були символом поваги, кохання та вдячності. Однак деякі українці все ж намагаються не дарувати парну кількість рослин, адже це погана прикмета, яка нібито може притягнути негаразди. Ба більше, у народі заведено приносити саме такі букети на похорони, тоді як для святкових зазвичай використовують непарне число рослин.

Що цікаво, коріння цього забобону сягає ще дохристиянських часів. Тоді парні числа асоціювалися з завершеністю та спокоєм, а непарні символізували рух, розвиток і життя. Саме тому вважалося, що можна накликати нещастя й біду на людину, якщо їй подарувати 2, 4, 6, 8, 10 квітів.

Водночас багато людей ставляться до такого забобону доволі скептично. Ба більше, за народними повір'ями, інколи можна дарувати парну кількість квітів. Так, дозволяється вручити людині букет з 12 рослин, якщо вона переживає складний період у житті. Втім, все ж варто пам'ятати, що подібна кількість квітів досі викликає негативну реакцію у тих, хто продовжує вірити у забобони.

Непарна кількість квітів / Фото Freepik

Скільки квітів можна дарувати

Для того, щоб уникнути непорозумінь, слід завжди обирати непарне число рослин, зокрема 1, 3, 5, 7 і так далі. У давнину наші предки вірили, що така кількість квітів принесе добробут й здоров'я в родину. За стародавніми традиціями, саме непарні числа оберігають людей від нечистої сили й означають життя.

Що цікаво, певна кількість квітів може розповісти про наміри людини. Букет з однієї рослини означає особливу увагу, з трьох – повагу, з п'яти – закоханість, з семи – відданість, з дев'яти – серйозність планів, а з одинадцяти – міцну дружбу та бажання залишитися з другою половинкою назавжди.

Втім, у сучасному світі головною залишається саме щирість намірів. Якщо людина, якій ви даруєте букет, не вірить у забобони, то оцінить не кількість квітів, а сам жест уваги та теплі почуття, які вкладаєте у свій подарунок.