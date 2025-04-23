Що не можна робити на Юріїв день: перелік заборон, про які варто знати
- На Юріїв день заборонено займатися рукоділлям, використовувати гострі предмети, сваритися та конфліктувати.
- Також не можна стригти волосся та нігті, а також брати або позичати гроші в борг.
23 квітня українці святкують День святого Юрія Переможця. У це свято діють важливі заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати біди.
Святий Юрій в Україні вважається не лише захисником воїнів, а й покровителем хліборобів і пастухів. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.
Дивіться також Коли українці святкуватимуть Вознесіння Господнє у 2025 році: дата важливого свята
Що не можна робити на Юріїв день
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
- Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
- Не можна стригти волосся та нігті.
- Не варто мати справу з шерстю та торкатися вовняних ниток.
- Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.
- Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.
Традиції Дня святого Юрія
На Юріїв день наші предки виходили з дому, щоб "послухати" воду. Так, якщо вона "мовчала", то зима мала б бути м'якою і нетривалою, а якщо у криниці було щось чути, то чекали морозної пори.
Крім цього, особливо цінною в це свято вважалася ранкова роса. Її збирали до сходу сонця, бо вважалося, що вона має цілющі властивості. Пращури нею вмивалися, щоб позбутися хвороб та зберегти молодість і красу. Водночас господарі кропили росою птахів, щоб ті добре розмножувалися.
Що цікаво, свято Юрія вважалося ідеальним днем для початку випасу худоби. Саме тоді пастухи вперше виганяли тварин на пасовиська, особливо в гірських регіонах Карпат. А селяни починали засівати городи й поля, бо за народними повір'ями після свята вже не буде заморозків. Цього дня також заведено звертатися до святого Георгія (Юрія) з молитвами про хороший врожай, захист худоби, здоров'я родини та успіх у праці.