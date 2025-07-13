З Днем рибалки 2025: теплі привітання у картинках і словах зі святом

Сьогодні, 13 липня, в Україні відзначають День рибалки. Це професійне свято для людей, які займаються рибальством та отримують від цього задоволення.

Що цікаво, День рибалки встановили ще у травні 1965 року, за часів існування Радянського Союзу. Тоді Президія Верховної Ради СРСР підписала відповідний Указ "Про встановлення щорічного свята "Дня рибалки"". Відтоді щороку, у другу неділю липня, люди, які захоплюються рибальством, святкують свій професійний день. Ба більше, рибалки відзначають ще одне свято у червні – Всесвітній день рибальства, який встановили у Римі, у 1984 році, пише LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні привітання з Днем рибалки в Україні у картинках і прозі. Надішліть їх рідним і друзям, які полюбляють ловити рибу.

Привітання з Днем рибалки 2025: картинки й проза

Вітаю з Днем рибалки всіх любителів і професіоналів цього чудового заняття. Бажаємо вдалого улову, позитивного настрою, дружньої компанії товаришів, здоров'я та успіху!

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Нехай буде чудовим улов у будь-яку погоду і в будь-якому місці! Нехай улов не має значення, а риболовля буде в задоволення і відпочинком для душі й тіла!

Привітання з Днем рибалки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Нехай цього дня улов буде неймовірним, а на гачок попадеться тільки найбільша рибка! Більше нових пригод на річках і ставках, менше неприємностей з волосінню і вудилищем!

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З Днем рибалки, дорогий друже! Нехай твій улов завжди буде щедрим, а рибальські дні наповнені задоволенням і натхненням. Бажаю, щоб кожна твоя риболовля була особливою, дарувала радість і незабутні емоції. Хай природа дарує тобі лише приємні сюрпризи!

Привітання з Днем рибалки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогий рибалко, вітаю тебе з твоїм святом! Нехай кожен твій день на риболовлі буде сповнений приємних моментів і гарних уловів. Бажаю, щоб ти завжди знаходив час для улюбленого заняття, а рибальські пригоди приносили тобі справжню насолоду. Хай удача ніколи не покидає тебе!

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З Днем рибалки, дорогий друже! Нехай твоє захоплення приносить тобі лише радість і задоволення. Бажаю, щоб кожен твій вихід на риболовлю був успішним і дарував багато приємних емоцій. Хай риби завжди йдуть до тебе на гачок, а природа дарує найкращі моменти!

Привітання з Днем рибалки 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогий рибалко, вітаю тебе з твоїм святом! Нехай кожна риболовля буде сповнена пригод, а улов завжди перевершує твої очікування. Бажаю, щоб кожен день, проведений на березі річки чи озера, приносив радість і спокій. Хай твоє рибальське щастя ніколи не підводить!

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Щиро вітаю з Днем рибалки! Нехай твоє життя буде настільки ж яскравим, як блиск сонячних променів на воді! Бажаю, щоб улов завжди був великим, а настрій – позитивним.