У цей день наші предки готували страви з курячих яєць. Про заборони й прикмети на 13 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Андріївську церкву.

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Собор святого архангела Гавриїла

За біблійними переказами, у пустелі архангел Гавриїл явився праотцю Мойсею, навчив його письма та розкрив йому таємниці створення світу й появи першої людини – Адама. Святий також пояснив порядок небесних світил і стихій, навчив чоловіка арифметики та геометрії. Водночас пророку Даниїлу архангел розповів долю єврейського народу, а праведній Анні, матері Богородиці, сповістив радісну звістку про народження Діви Марії. Пізніше Гавриїл з'явився священнику Захарії, сказавши йому про народження Івана Предтечі від його дружини Єлизавети. Крім цього, архангел приніс благу звістку Пресвятій Богородиці про появу Ісуса Христа на світ.

Що не можна робити?

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді притягнете фінансові труднощі.

Не рекомендується байдикувати та заздрити.

Не слід брати або позичати гроші в борг.

Не можна сперечатися та сваритися з рідними.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то цьогоріч буде неврожай.

Якщо побачите багато птахів, то очікуйте холодів.

Якщо жито починає дозрівати, то цьогоріч буде рясний врожай грибів.

Якщо на вулиці сухо, то восени рідко дощитиме.

Що ще відзначають?

Міжнародний день головоломки. Його щорічно відзначають 13 липня. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1944 році, народився Ерне Рубік, угорський винахідник іграшок, серед яких Кубик Рубіка.

День рибалки в Україні. Його щорічно відзначають у другу неділю липня. Цьогоріч він припадає на 13 липня. Це професійне свято для людей, які полюбляють займатися рибальством.