В этот день наши предки готовили блюда из куриных яиц. О запретах и приметах на 13 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Андреевскую церковь.
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Собор святого архангела Гавриила
По библейским преданиям, в пустыне архангел Гавриил явился праотцу Моисею, научил его письму и раскрыл ему тайны сотворения мира и появления первого человека – Адама. Святой также объяснил порядок небесных светил и стихий, научил мужчину арифметике и геометрии. В то же время пророку Даниилу архангел рассказал судьбу еврейского народа, а праведной Анне, матери Богородицы, сообщил радостную весть о рождении Девы Марии. Позже Гавриил явился священнику Захарии, сказав ему о рождении Иоанна Предтечи от его жены Елизаветы. Кроме этого, архангел принес благую весть Пресвятой Богородице о появлении Иисуса Христа на свет.
Что нельзя делать?
- Не стоит отказывать в помощи нуждающимся, потому что тогда привлечете финансовые трудности.
- Не рекомендуется бездельничать и завидовать.
- Не следует брать или занимать деньги в долг.
- Нельзя спорить и ссориться с родными.
Народные приметы
- Если сегодня пойдет дождь, то в этом году будет неурожай.
- Если увидите много птиц, то ожидайте холодов.
- Если рожь начинает созревать, то в этом году будет обильный урожай грибов.
- Если на улице сухо, то осенью редко будет идти дождь.
Что еще отмечают?
Международный день головоломки. Его ежегодно отмечают 13 июля. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1944 году, родился Эрне Рубик, венгерский изобретатель игрушек, среди которых Кубик Рубика.
День рыбака в Украине. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье июля. В этом году он выпадает на 13 июля. Это профессиональный праздник для людей, любящих заниматься рыболовством.