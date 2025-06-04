Наближаються Зелені свята 2025: скільки днів вони тривають і чи будуть додаткові вихідні

П'ятдесятниця або Трійця є одним з найважливіших християнських свят. Щорічно його відзначають на 50-й день після Великодня.

Цьогоріч Трійця припадає на неділю, а саме на 8 червня. Скільки днів тривають Зелені свята та чи будуть додаткові вихідні в Україні з цієї нагоди – розповідає LifeStyle24.

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Скільки днів тривають Зелені свята

Традиційно Зелені свята тривають три дні. Напередодні Трійці українці займаються прибиранням домівок та активно готуються до неї. Річ у тім, що після настання свята це заборонено робити, адже за народними повір'ями категорично не можна працювати, прати та виконувати будь-яку роботу.

Натомість протягом цього часу заведено вшановувати Зішестя Святого Духа на апостолів. Для цього віряни вирушають до храмів на святкові літургії та освячують у церквах зелень, яку потім приносять додому й прикрашають нею оселі. Що цікаво, предки нерідко робили з цієї трави різноманітні обереги, які потім зберігали біля ікон для захисту будинку.

До того ж на Трійцю українці збираються родинами за святковим столом, який прикрашають також свіжою зеленню. Господині пригощають гостей смачними стравами, а після цього усі присутні вітають один одного із Зеленими святами та бажають усього найкращого.

Зелені свята 2025 / Фото Freepik

Чи будуть додаткові вихідні на Зелені свята у 2025 році

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нашій державі запровадили воєнний стан. Він триватиме до 7 серпня 2025 року, оскільки президент Володимир Зеленський продовжив його дію саме до цієї дати. За Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні на державні свята у воєнний час не надаються.

Саме тому 9 і 10 червня будуть робочими днями. Офіційним вихідним буде лише неділя, 8 червня. Втім, роботодавці можуть за власним бажанням скоротити відведений для роботи час для своїх працівників.