Захистять від бід і нещасть: 4 жіночі імені, які оберігають своїх власниць

Нерідко сучасні батьки довго обирають імена для своїх дітей. Дорослі хочуть знайти особливий варіант, який не лише зможе принести удачу малечі, а й захистить від негараздів.

LifeStyle24 розповідає про жіночі імена, які стануть оберегом для кожної дівчинки. Цей матеріал знадобиться для майбутніх батьків, які очікують на появу доньки.

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Добірка жіночих імен, які оберігають своїх власниць

Іванна

Це жіноча форма імені Іван, яке має давньоєврейське походження та трактується як "Бог милостивий". Переважно такі дівчата поєднують у собі мудрість та врівноваженість. Іванни ніколи не відмовлять у допомозі рідним та завжди підтримуватимуть близьких. Нерідко жінки з таким іменем мають багато друзів і однодумців.

Орися

Це ім'я має давньослов'янське походження та означає "Ярина слава" або "та, що прославляє Яра". Такі дівчата мають гарну інтуїцію та завжди прагнуть здобувати нові знання. Орисі відчувають настрої інших, тому нерідко дають корисні поради своїм близьким.

Жіночі імена, які оберігають / Фото Freepik

Лада

Таке ім'я має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Власниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю. Лади здатні принести позитив і тепло в будь-яку компанію людей.

Зоряна

Ім'я має слов'янське походження та трактується як "зірка". Зоряни асоціюються в інших зі світлом і сяйвом, які можна спостерігати на нічному небі. У давнину наші пращури давали таке ім'я дівчинці, коли хотіли підкреслити її значущість у суспільстві. Зоряни легко реалізовують свій творчий потенціал і будують корисні зв'язки з іншими людьми.

Які рідкісні імена для дівчаток запам'ятаються кожному

За однією з версій, рідкісне ім'я Каталея має іспанське походження та походить від назви квітки. Крім цього, воно може означати "добра та чиста душа". У давнину так називали представниць шляхетських родин.

Водночас давньогерманське ім'я Ельвіра, що перекладається як "правдива", "доброзичлива", "прихильна" та "благодійна". До того ж існує версія, що з іспанської мови воно трактується як "та, хто всіх оберігає" або "захисна".