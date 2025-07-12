Вони притягують добро: 5 жіночих імен, які надійно захищають від зла

Наші предки серйозно ставилися до вибору імені для своїх дітей у давнину. Адже вірили, що воно може захистити малюка від злих сил, хвороб, заздрощів і навіть смерті.

LifeStyle24 підготував добірку жіночих імен, які несуть у собі потужну захисну силу. Про це детальніше – читайте далі в матеріалі.

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Добірка жіночих імен, які відлякують зло

Ольга

Це ім'я має скандинавське походження та трактується як "свята". Зазвичай так називають сильних і мудрих жінок, які не бояться викликів долі. Ольги відзначаються рішучістю та цілеспрямованістю, тому легко можуть очолити команду однодумців. Власниці цього імені завжди захищають своїх близьких та ніколи не відмовляють у допомозі.

Маргарита

Ім'я Маргарита прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "перлина". У сучасному світі так називають енергійних і кмітливих жінок, які ніколи не відмовлять у допомозі рідним і близьким. Маргарити справляють гарне враження на людей завдяки своїй турботливості. Такі жінки дуже прямолінійні та наполегливі, тому легко досягають власної мети.

Лада

Це ім'я має давньослов'янське походження, яке пов'язане з богинею Ладою, що була покровителькою кохання та шлюбу. У давнину так часто називали жінок-берегинь родинного затишку. Представниці цього імені відзначаються мудрістю та ніжністю.

Старовинні жіночі імена / Фото Freepik

Дар'я

Таке ім'я має давньоперське походження та, за однією з версій, означає "та, що володіє добром" або "багата". У минулому так називали яскравих лідерок, за якими йшли люди. Власницям цього імені легко справити на людину гарне враження.

Вікторія

Це ім'я походить з латинської мови й означає "перемога". Його представниці не бояться кинути виклик долі й зробити неможливе. Вікторії впевнено йдуть до своїх мрій, тому постійно надихають інших.

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