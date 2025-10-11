Офіційно змінила свої дані в паспорті: яке справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч
- Злата Огнєвіч змінила своє справжнє ім'я та прізвище Інна Бордюг на сценічний псевдонім у паспорті.
- Псевдонім став офіційним через труднощі з бронюваннями на ім'я Злата Огнєвіч.
Злата Огнєвіч – одна з найяскравіших зірок української сцени, чий голос зачаровує, а харизма підкорює мільйони слухачів. Артистка стала відомою завдяки потужному вокалу та емоційним виступам.
Втім, не всі знають, що Злата Огнєвіч – псевдонім, який згодом співачка зробила справжнім іменем у паспорті. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч?
Справжнє ім'я та прізвище Злати Огнєвіч – Інна Бордюг.
Що цікаво, Інна – ім'я латинського походження, яке означає "бурхливий потік". Водночас прізвище Бордюг має кілька версій походження: перша – козацьке; друга – від слова "бордюг", яким називають "шкіру, зняту цілою з кози або теляти". Наразі відомо про 1859 носіїв цього родового імені, які здебільшого живуть на Київщині.
До речі, артистка змінила ім'я та прізвище в паспорті на свій творчий псевдонім, офіційно ставши Златою Огнєвіч. Це рішення вона пояснила наявністю псевдоніма, яким вдало користувалася протягом тривалого часу.
В інтерв'ю для телеканалу "Дім" співачка розповіла, що нерідко виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів на ім'я Злата Огнєвіч. Це створювало додаткові труднощі, тому виконавиця вирішила перетворити свій псевдонім на справжнє ім'я в паспорті.
Яке справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль?
Справжнє ім'я та прізвище Тіни Кароль – Тетяна Ліберман.
Ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця".
Водночас прізвище Ліберман походить від німецького слова lieb, що означає "дорогий, коханий". У сучасному світі відомо про 113 власників такого родового імені в Україні. Переважна більшість його носіїв мешкає на Київщині, Дніпровщині та Донеччині.