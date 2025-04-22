Ці 4 ознаки вказують на те, що ваше прізвище зросійщене: перевірте своє у переліку

В умовах повномасштабного вторгнення в Україні дедалі частіше обговорюється тема національної ідентичності. Зокрема, це стосується українських прізвищ, які активно поширювалися в радянську добу та стали наслідком політики русифікації.

LifeStyle24 з посиланням на відео мовознавиці Аліни Острозької розповідає про зросійщені родові імена. Переважно вони утворювалися кількома способами.

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Добірка зросійщених прізвищ

У часи СРСР в Україні активно впроваджувалася політика русифікації, яка стосувалася не лише мови та культури, а й прізвищ. Багато українських родових імен зазнали навмисної модифікації, щоб відповідати нормам російської мови.

Одним із поширених способів зросійщення було додавання або заміна закінчень. Наприклад, прізвище Бондар набувало форми Бондарь або Бондарьов, а Різник перетворювали на Рєзнік чи Рєзніков. Українські прізвища із традиційними суфіксами -енко або -єнко, зокрема Науменко та Олексієнко, змінювалися на російськомовні форми – Науменков та Алєксєєнко.

Також частими були випадки, коли в родових іменах літеру х замінювали на ф, тож Хоменко ставав Фоменком. Водночас іноді з прізвища вилучали український суфікс, натомість додаючи типовий для російської мови: -ов, -ін, -ой. Так, Пономарів перетворювався на Пономарьов, Роговець – на Роговцеву, а Донець – на Донцова.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Прізвища російського походження

В Україні є багато прізвищ, які походять з Росії. Найчастіше ці родові імені можна почути на територіях, які були під владою країни-агресора. Переважна кількість таких прізвищ має суфікси "-ов" та "-єв". До таких родових імен належать: Гончаров, Кузнєцов, Алексєєв, Красильников, Мельников, Бондарєв, Богданов, Бочаров, Ковальов, Кожевніков, Плотніков, Столяров, Ткачов, Токарев і Ямщиков.