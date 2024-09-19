Переважна кількість таких прізвищ має суфікси "-ов" та "-єв". Родові імені, які мають російське походження, висвітлив український мовознавець Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". Детальніше про них – читайте в матеріалі LifeStyle24.

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Добірка прізвищ, які мають російське походження

Гончаров

Це прізвище походить від назви професії – гончар. Що цікаво, саме це слово має праслов'янське походження й утворено від давньоукраїнського – "горн". Однак, за часів правління царя Петра I, у Російській імперії, стали утворювати усі прізвища за допомогою суфіксів "-ов" та "-єв". Саме тому родове ім'я Гончаров помилково вважається суто російським, хоча насправді лише частково має таке походження.

Кузнєцов

Це родове ім'я також було утворено від назви професії – коваль. У давнину носіями цього прізвища були як російські селяни, так і українські. Наразі родове ім'я Кузнєцов є доволі поширеним на території нашої країни. Так, відомо про 8154 представники цього прізвища в Україні.

Алексєєв

Таке прізвище утворили від російської форми імені Олексій. Це родове ім'я має стародавнє коріння і поширене в країнах, де живуть російськомовні люди. В Україні нараховується близько 4114 носії цього прізвища. Більшість людей з родовим іменем Алексєєв проживає у Київській та Донецькій областях.



Прізвища, які мають російське походження / Фото Freepik

Красильников

Це родове ім'я пов'язане з професійною діяльністю її носія. У давнину таке прізвище мали люди, які займалися фарбуванням тканини. Родове ім'я Красильников не є таким популярним в Україні як попередні, оскільки налічує лише 384 його носії. Люди з таким прізвищем мешкають у Харкові та Дніпрі.

Мельников

Таке родове ім'я також утворене від сфери діяльності людини, а саме – мельник. У минулому носіями цього прізвища були сини млинарів або власники млинів. Наразі в Україні таке родове ім'я є досить поширеним, оскільки відомо про 4892 його представники. Носії прізвища проживають у Києві та Донецьку.

Які ще прізвища мають російське походження

Ці родові імена схожі на попередні, оскільки теж мають суфікси "-ов" та "-єв". Серед таких прізвищ: Бондарєв, Богданов, Бочаров, Гончаров, Мельников, Ковальов, Кожевніков, Плотніков, Столяров, Ткачов, Токарев і Ямщиков.