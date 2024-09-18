Ці прізвища мають характерне закінчення "-ський" і "-цький". Про прізвища, які мають польське походження читайте на LifeStyle24.

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Добірка прізвищ, які мають польське походження

Потоцький

Це прізвище мали лише представники польської шляхти. За словами історика Валентина Бендюга, у XVIII столітті носіями такого родового імені також доволі часто були чоловіки, які мали вищу освіту, зокрема священики. У сучасному світі відомо лише про 966 людей, які мають таке прізвище. Найбільша кількість носіїв цього родового імені наразі проживає у Запоріжжі та Києві.

Галицький

У давнину таке родове ім'я мали тільки польські аристократи. Як запевнив історик Бендюга, еліта за допомогою свого родового імені окреслювала межі своїх володінь. Наразі відомо про 1972 носії цього прізвища, більшість з яких мешкає у Києві.

Вишневський

Таке прізвище було доволі поширеним серед польської еліти. Втім, в Україні наразі проживає 3679 людей з таким родовим іменем. Здебільшого носії цього прізвища живуть у Києві та Одесі.

Валевський

У минулому носіями цього прізвища були лише представники найосвіченішої частини польського суспільства. Історик Бендюга зазначав, що більшість людей з такими родовими іменами займалися просвітницькою діяльністю. Наразі відомо про 124 представників прізвища Валевський.

Ковалевський

Це прізвище мали тільки поляки, які займали провідне становище у суспільстві. У сучасному світі в Україні мешкає 2384 носії цього родового імені. Люди з таким прізвищем проживають у Києві та Харкові.



Прізвища, які мають польське походження / Фото Pixabay

Прізвища, які вказують на українське походження

До корінних українських прізвищ належать ті, що мають суфікс "-енко". Серед них: Авраменко, Андрущенко, Бусленко, Бакуменко, Бевзенко, Батенко, Бондаренко Василенко, Гнатенко, Гончаренко, Гордієнко, Довженко, Довбенко, Коваленко, Майстренко, Петренко, Павленко, Ткаченко, Тимченко, Шевченко та подібні.

Також суфікси "-ук" або "-юк" можуть вказати на українське походження. Серед них: Башук, Дмитрук, Гайдук, Михайлюк, Тарасюк, Сердюк, Сторожук, Ялюк, Янюк, Верещук, Волощук, Лящук, Семещук, Паращук, Поліщук, Ющук, Ящук, Гайдук, Гордійчук, Кравчук, Корнійчук, Паламарчук, Дмитрук та інші.