На Закарпатті лікар накачував пацієнтів ліками та робив інтимні фото: суд обрав запобіжний захід

На Закарпатті лікар здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнтів, яких накачував препаратами. Він фільмував все на камеру власного телефону.

Речниця комунікацій Нацполіції Ганна Дан розповіла 24 Каналу, що лікарю вже оголосили про підозру та навіть обрали запобіжний захід.

Дивіться також Затягнув у кущі і зґвалтував: вбивця 16-річної дівчини з П'ятихаток постане перед судом

Що відомо про інцидент

7 березня журналіст Віталій Глагола заявив, що лікар Іршавської лікарні на робочому місці давав своїм пацієнтам препарати від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається довкола.

Після цього він здійснював дії сексуального характеру, які фільмував на камеру власного телефону. У нього знайшли сотні таких знимків.

За словами Глаголи, мовиться про Ковача Юрія Степановича. Журналіст також заявив, що якщо жертва сексуальних дій цього лікаря телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося відповідне фото інтимного характеру, яке він зробив раніше.



Юрій Ковач / фото з фейсбуку

У поліції уточнили 24 Каналу, що фактів зґвалтування не було – мовиться про сексуальне насилля.

Сексуальне насилля – вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи.

Фактів зґвалтування не було. Деякі телеграм-канали трохи неправильно трактують юридично,

– уточнила Ганна Дан.

Потерпілий звернувся до поліції в лютому

Відомо, що поліцейські звернули увагу на дії лікаря ще на початку лютого. Тоді пацієнт звернувся до правоохоронців через конфлікт з лікарем, а вже під час виклику з'ясувалися інші деталі.

До нас звернулася сторона одних з потерпілих на початку лютого… Потерпілий повідомив про конфлікт з лікарем, а далі вже, коли поліцейські виїхали за викликом, почали розбиратися, то з'ясувалися інші деталі. Тоді ми одразу розпочали розслідування,

– повідомили в поліції.

Лікарю вже обрали запобіжний захід

У поліції розповіли, що лікарю вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Йому інкримінують частину 1 і 2 статті 153 Кримінального кодексу України – "сексуальне насильство". Також йому вже обрано запобіжний захід – суд йому призначив нічний домашній арешт,

– сказала Ганна Дан.

Наразі поліція готує матеріали, щоб скерувати справу до суду. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до семи років.