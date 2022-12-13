Роздали "мільйони": перед ліквідацією ОАСК став "нетаємним Сантою" для суддів
Джерело:Bihus info
Верховна Рада 13 грудня проголосувала за ліквідацію ОАСК. Напередодні він "роздав" мільйони суддям, люстрованим та ексзаступнику генпрокурора
Після 24 лютого ОАСК понад місяць не ухвалював жодних рішень. Водночас у квітні роботу відновили, й відтоді одіозний суд прийняв десятки рішень й ухвал.
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Які скандальні рішення ухвалив ОАСК
Наприклад влітку 2022 року Володимир Келеберда – суддя ОАСК – скасував наказ про звільнення та поновив на посаді Сергія Кізя – ексзаступника Генпрокурора. Окрім того, постановили виплатити йому 3,5 мільйона гривень за вимушений прогул. Наказ про звільнення визнали неналежно обґрунтованим.
Тим часом у вересні той же суддя раптом не скасував абсолютно ідентичний наказ. Цього разу мовилося про звільнення Ярослава Фалеса – іншого працівника Офісу генпрокурора. Наказ раптом визнали обґрунтованим.
Кізь та Фалес подали позови ще у 2019 році. ОАСК "думав" понад 2 роки. Водночас інші рішення ухвалювали фактично у "турборежимі". Серед таких – рішення про довиплату у розмірі 3,6 мільйона гривень Олександру Литвиненку – судді КСУ, якого нещодавно звільнили. Це сталося у квітні. А вже у вересні його позов задовольнили.
Також виплати "присудили":
- Людмилі Козятник – колишній "судді Майдану" – понад 900 тисяч гривень.
- Олексію Мажану – колишньому працівнику Секретаріату Кабміну – 1,18 мільйона гривень.
- Олегу Білявському – люстрованому працівнику Служби зовнішньої розвідки – 1,67 мільйона гривень.
Ліквідація ОАСК – головне
Верховна Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК 13 грудня. "За" віддали свої голоси понад 300 народних обранців.
Голосування по фракціях та парламентських групах:
- Слуга народу – 194 голоси "за";
- Європейська Солідарність – 24 голоси;
- Батьківщина – 11;
- Платформа за життя та мир – 20;
- За майбутнє – 12;
- Голос – 13;
- Довіра – 14;
- Відновлення України – 13;
- Позафракційні – 9.