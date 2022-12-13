Роздали "мільйони": перед ліквідацією ОАСК став "нетаємним Сантою" для суддів

Верховна Рада 13 грудня проголосувала за ліквідацію ОАСК. Напередодні він "роздав" мільйони суддям, люстрованим та ексзаступнику генпрокурора

Після 24 лютого ОАСК понад місяць не ухвалював жодних рішень. Водночас у квітні роботу відновили, й відтоді одіозний суд прийняв десятки рішень й ухвал.

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Які скандальні рішення ухвалив ОАСК

Наприклад влітку 2022 року Володимир Келеберда – суддя ОАСК – скасував наказ про звільнення та поновив на посаді Сергія Кізя – ексзаступника Генпрокурора. Окрім того, постановили виплатити йому 3,5 мільйона гривень за вимушений прогул. Наказ про звільнення визнали неналежно обґрунтованим.

Тим часом у вересні той же суддя раптом не скасував абсолютно ідентичний наказ. Цього разу мовилося про звільнення Ярослава Фалеса – іншого працівника Офісу генпрокурора. Наказ раптом визнали обґрунтованим.

Кізь та Фалес подали позови ще у 2019 році. ОАСК "думав" понад 2 роки. Водночас інші рішення ухвалювали фактично у "турборежимі". Серед таких – рішення про довиплату у розмірі 3,6 мільйона гривень Олександру Литвиненку – судді КСУ, якого нещодавно звільнили. Це сталося у квітні. А вже у вересні його позов задовольнили.

Також виплати "присудили":

Людмилі Козятник – колишній "судді Майдану" – понад 900 тисяч гривень.

Олексію Мажану – колишньому працівнику Секретаріату Кабміну – 1,18 мільйона гривень.

Олегу Білявському – люстрованому працівнику Служби зовнішньої розвідки – 1,67 мільйона гривень.

У Bihus info наголосили, що на плівках Павла Вовка мовиться про "особливі стосунки" між ОАСКом та Конституційним Судом. Зокрема, одіозний Вовк говорить колегам, що КСУ "належить їм".

Ліквідація ОАСК – головне

Верховна Рада проголосувала за ліквідацію ОАСК 13 грудня. "За" віддали свої голоси понад 300 народних обранців.

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