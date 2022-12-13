У вівторок, 13 грудня, стало відомо те, що український парламент проголосував за ліквідацію ОАСК. Про це повідомляє Центр протидії корупції та інші організації, що протидіють хабарництву.

Читайте також США ввели санкції проти скандального судді ОАСК Павла Вовка

Скільки нардепів проголосувала за це рішення

Як зазначають у міжнародному русі, що протидіє корупції, понад 300 народних обранців натиснули зелені кнопки під час голосування щодо ліквідації ОАСК.